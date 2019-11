Dét kan man kalde lidt af en drømmestart.

Den 11. november lancerede Stephanie Gundelach, hvis kæreste er den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen, sit nye tøjbrand.

OpéraSPORT hedder brandet, som hun har lavet med sin partner, Awa Malina Stelter, og allerede på førstedagen var der kunder i butikken.

Ingen ringere end den amerikanske reality-stjerne Kim Kardashian skulle være særdeles glad for det nye OpéraSPORT og lagde en bestilling på noget af tøjet samme dag, som partnerne lancerede deres første kollektion.

»Dagen efter modtog vi screenshots af det, Kim var vild med, og det er lige nu på vej til LA. Vi aner ikke, om hun nogensinde tager det på, men det ville da være fedt, for der er ingen tvivl om, at det vil have stor effekt,« sagde Stephanie Gundelach tidligere i november til magasinet ELLE ifølge SE & HØR.

OpéraSPORT har hjemme i Paris, hvor Stephanie Gundelach til daglig bor sammen med Mikkel Hansen, der spiller i Paris Saint-Germain. Hun er uddannet designteknolog og har i mange år arbejdet som stylist.

Sammen fik de kort før VM i januar sønnen Eddie Max, og det var ikke den nemmeste start på faderskabet, Mikkel Hansen fik. Læs mere her.

Mikkel Hansen og det danske herrelandshold i håndbold spiller til januar EM i Norge, Sverige og Østrig.