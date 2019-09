I snart tre år har Mikkel Hansen dannet par med Stephanie Gundelach.

Men de har kendt hinanden i væsentligt længere tid.

Og til Eurowoman fortæller de, hvor og hvordan de mødte hinanden. Det var nemlig for flere år tilbage under særdeles festlige omstændigheder på Roskilde Festival.

Klokken var fire om morgenen, da Mikkel Hansen mødte Stephanie Gundelach, der havde en mexicansk hat på hovedet og et påtegnet skæg. Hun præsenterede sig som 'Julio', og sådan startede det hele.

De blev dog ikke kærester med det samme. Der gik et par år, før de fandt sammen, og det var først i sensommeren sidste år, at Stephanie Gundelach flyttede til Paris ned til Mikkel Hansen - som hun på det tidspunkt ventede barn med.

»Det var en kæmpe omvæltning, men det var rart efter lang tids langdistanceforhold. Vi savnede begge to at have en stille og rolig hverdag sammen,« siger Stephanie Gundelach.

Indtil sommeren sidste år pendlede de hver især frem og tilbage, men det var ikke helt optimalt.

»Hver gang vi var sammen i enten Paris eller København, stressede vi lidt over, at vi skulle have det bedste ud af det og nå en masse ting: ud at spise de rigtige steder og se en masse udstillinger og mennesker. Så før jeg blev gravid, har vi faktisk ikke haft en hverdag som kærester,« siger Stephanie Gundelach.

Det danske herrelandshold vandt guld i VM i håndbold og her ses Mikkel Hansen med barn på balkon under hyldest på Københavns Rådhusplads, mandag den 28. januar 2019.

Sammen med Mikkel Hansen har hun sønnen Eddie Max, som kom til verden den 5. januar. Noget, der fik stor opmærksomhed, da Stephanie Gundelach havde termin lige op til årets VM-slutrunde i Herning, som Danmark efterfølgende vandt.

Netop på grund af slutrunden var det ikke meget tid, håndboldstjernen nåede at få med sin lille familie i starten, men han fik dog lov til at sove hjemme hos dem efter kampene.

På den måde følte han, at han var der en smule mere, men han lagde heller ikke skjul på, at det var hårdt.

»Det har været svært. Det er altid svært at se ens – i mit tilfælde kæreste – være utroligt smadret og træt, fordi hun er ’eneforælder’ for noget tid… Og ikke rigtig kunne hjælpe til, fordi man har nogle ting, man skal have overstået inden. Men jeg glæder mig utroligt meget til at komme hjem til dem. Og selvfølgelig først og fremmest i København. Men også at komme tilbage til Paris og få lidt ro på,« sagde Mikkel Hansen efter VM.