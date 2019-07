Tilbage i januar gik mange danske håndboldfans rundt og bed negle i frygt for, at Mikkel Hansen ville blive far lige oveni den VM-slutrunde, der som bekendt endte på lykkeligste vis for Danmark.

Men også Mikkel Hansens kæreste, Stephanie Gundelach, fik danskernes frygt at føle - og ikke på en særlig behagelig måde.

Det fortæller hun i et nyt, stort interview, som hun og Mikkel Hansen har givet til magasinet Eurowoman.

Stephanie Gundelach var nemlig meget bevidst om, at fødslen af sønnen Eddie Max, lå på et noget ubelejeligt tidspunkt, men samtidig modtog hun også beskeder på sin Instagram fra danskere, der var decideret vrede.

Vis dette opslag på Instagram No sleep, but new pearls Et opslag delt af Stephanie Gundelach (@sgundelach) den 27. Feb, 2019 kl. 8.08 PST

Folk var vrede over, at graviditeten ikke var timet bedre, og Stephanie Gundelach forklarer til Eurowoman, at de vrede fans nærmest synes, hun skulle have afbrudt sin graviditet.

Som bekendt endte alt med at gå glat. Sønnen Eddie Max blev født den 5. januar, og Mikkel Hansen kunne dermed have et par dage i ro og mag med familien, inden VM-slutrunden ventede i Herning.

Verdens bedste håndboldspiller har dog ikke meget til overs for dem, der har skrevet vrede beskeder til hans kæreste.

»Det er sørgeligt, at folk har så stort et behov for at skrive grimme beskeder på sociale medier, men de forstår nok ikke rigtigt konsekvenserne af det. Det er så nemt at gemme sig bag en skærm,« siger han til Eurowoman.

Magasinet har besøgt parret og deres søn i deres fælles hjem i den franske storby Paris, hvor Mikkel Hansen til daglig spiller i klubben PSG, mens Stephanie Gundelach i øjeblikket er på barsel med lille Eddie Max.

Parret fortæller til magasinet, at deres tid i Paris nu som forældre er første gang, der er kommet en smule ro på deres forhold.

Før Stephanie Gundelach blev gravid havde parret nemlig et langdistanceforhold, hvor de rejste frem og tilbage mellem Paris og København.

Den dag i dag har parret dog udover hjemmet i Paris også en lejlighed på 5. sal på Østerbro i København, som de bor i, når de er hjemme i Danmark.