Firmaet har fået tilført penge af Mikkel Hansen og andre stjerner. Men nu tyder alt på, at nøglen drejes om.

Kunstplatformen Artland har jongleret med røde tal siden firmaet start – og nu tyder alt på en konkurs. Det skriver Finans.

Et dekret i Statstidende afslører, at Artland nemlig blevet begæret konkurs.

»Den korte forklaring er, at selskabet er løbet tør for penge. Og så er vi i en tid lige nu, hvor folk sparer og derfor vælger mange af de ting fra, der er med til at forsøde tilværelsen. Og det er kunst jo,« sier kurator Chirstian Tornvig Jensen til Finans.

Jeppe Curths kunstplatform er i store problemer Foto: Henning Bagger

Det er den tidligere professionelle fodboldspiller Jeppe Curth, der sammen med sin bror, Mattis, står bag platformen, der forbinder kunstsamlere og gallerier via en app eller hjemmeside.

Og trods adskillige underskud har stjerner som den sygemeldte håndboldstjerne Mikkel Hansen, popmusikeren Shaka Loveless, den olympiske dressurvinder Andreas Helgstrand og AirHelp-stifter Nicolas Michaelsen investeret i firmaet.

»Med Artland håber jeg, at kunstverdenen bliver mere gennemskuelig og tilgængelig for såvel nybegynder som samler – så flere får åbnet øjnene for den her fantastiske verden,« lød det fra Mikkel Hansen i forbindelse med investeringen i 2018 - ifølge Mig&Aalborg.

Mattis Curth fortæller Finans, at der arbejdes på en måde at føre selskabet videre på.