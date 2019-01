2019 er startet forrygende for Mikkel Hansen, som blev far for første gang den 5. januar, og som i dag er blevet fejret for den store danske VM-sejr med sine holdkammerater - og sin nyfødte søn.

De to triumfer for den danske håndboldstjerne blev her til aften forenet til den store fejring af håndboldherrerne på Københavns Rådhus.

Her blev VM-vinderne hyldet på skift i hold af fire-fem spillere ad gangen på rådhusets balkon. Da det blev Mikkel Hansens tur til at lade sig gennemjuble af ti-tusindvis af danskere, som er stimlet sammen på Rådhuspladsen, havde han taget sin tre uger gamle søn, Eddie Max, i favnen og med ud på den berømte balkon.

Store stærke Hansen knuede sin søn tæt ind til sig, da han kom ud i kulden. Sønnen var dækket af en dunjakke, mens farmand Hansen holdt ham tæt op til ansigtet og sagde søde ord og smilede, mens jublen brød løs på den tætpakkede rådhusplads. Et lille magisk øjeblik for den store danske VM-helt. (Se flere billeder nederst i artiklen)

Mikkel Hansen har under VM-slutrunden, som kulminerede med Danmarks finalesejr over Norge i aftes, fået lov til at tage hjem til familien efter hver kamp:

»Det har været fantastisk for mig, og det betyder meget for mig. Vi kan få lov til at være den bedste udgave af os selv,« sagde Hansen til TV 2, efter at han var kommet ind i varmen igen og havde overdraget sønnike til kæresten Stephanie Gundelach.

Om den store hyldest-seance lød det fra den danske VM-topscorer således, inden det var tid til de berømte pandekager på Københavns Rådhus.

»Det er en kæmpe oplevelser for alle mennesker at få sådan en oplevelse.«

31-årige Mikkel Hansen blev kåret til turneringens bedste. Han har på grund af VM ikke været så meget sammen med sønnen Eddie Max og kæresten Stephanie, som han gerne ville.

»Det er stort. Det er meget dejlig start at få på ’19. Først og fremmest det største, som skete d. 5. januar, da jeg blev far,« sagde den danske stjerne, da han mødte de danske medier i Boxen kort efter den knusende sikre finalesejr over Norge søndag aften.

Han forklarede, at det har været vigtigt for ham, at der fra landstræner Nikolaj Jacobsens side løbende er blevet givet muligheder for trods alt at se familien og nyde de lykkelige omstændigheder. Både da han fik en lille barselsorlov omkring fødslen og undervejs ved VM.

»Jeg fik den tid til at være sammen med dem og føle, at jeg ikke på en eller anden måde svigtede dem. Og jeg fik også lov til her under turneringen at være sammen med dem, hvilket betød meget for mig, så jeg kunne være den bedste version af mig selv med dem. Men også fokusere på at være her, når jeg så var her,« sagde Mikkel Hansen.

