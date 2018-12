Storholdet PSG slog Skjern med ti mål og topper CL-gruppen i en sæson, hvor målet igen er at vinde titlen.

Paris Saint-Germain stormer videre i gruppen i Champions League og topper med 18 point efter lørdagens storsejr over Skjern Håndbold.

I Paris vandt Mikkel Hansen og co. med 38-28, og for PSG var det endnu et skridt på vejen mod det altoverskyggende mål, som er at vinde Champions League.

PSG var i finalen i 2017, men tabte dengang finalen med et mål, og i fjor nåede klubben ikke finalen.

Derfor er der pres på i storklubben, som af mange betragtes som verdens bedste håndboldhold.

- Vi ved, at der er pres på os hver gang, men vil man ikke spille under det pres, så skal man ikke spille her.

- Jeg synes ikke, at det er sådan, at vi kun kan skuffe hver gang, vi spiller.

- Vi kan også vende det til noget positivt. Vi har det mål (at vinde CL, red.), fordi vi har en masse dygtige spillere.

- Så handler det om at se, om vi kan leve op til det hver gang. Jeg synes, vi levede op til at være et af de gode hold i Champions League her til aften (lørdag, red.), siger Mikkel Hansen.

Der var aldrig tvivl om sejren til hjemmeholdet mod Skjern, og den endte med at blive på hele ti mål.

- Vi spillede væsentligt bedre end dem i dag. Det var måske også et Skjern-hold, der ikke har så meget selvtillid i øjeblikket.

- De har lidt problemer i de svære faser i kampene i øjeblikket og er lidt længere fra, end hvor de plejer at være.

- De har måske en tilbøjelighed til at hænge mere med hovederne, end de plejer at gøre, og så bliver de mindre gode faser måske længere, end hvad de skal være.

- I Champions League er det svært, når man møder de forskellige hold, og man har et antal minutter, hvor man ikke scorer og i stedet lukker mål ind, siger Mikkel Hansen.

Den danske stjernespiller scorede otte gange i det første møde i Skjern, som PSG dengang vandt med to mål.

Lørdag stod Mikkel Hansen for fire scoringer, og han er ikke i tvivl om, hvorfor der var forskel på de to opgør.

- Sidste gang havde de en målmand, der tog det hele, men alligevel vandt vi med to mål. I dag stod vores keeper og forsvar nogenlunde, men i dag havde vi styr på deres forsvar og målmand, og det var forskellen i forhold til sidste gang, siger Mikkel Hansen.

Mens PSG har 18 point på førstepladsen i gruppe B, så ligger Skjern lige uden for top-6 med seks point for ti kampe.

