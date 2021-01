Han brød selv igennem på landsholdet som teenager - og var en sensation på håndboldscenen.

Men selv Mikkel Hansen måtte lette på hatten over for den præstation, som den 21-årige GOG-spiller Mathias Gidsel leverede i sin slutrundedebut - 34-20-sejren over Bahrain.

»Det er vel de færreste, der i sin VM-debut laver 10 mål - og som går så uimponeret til tingene. Men det kendetegner ham vel meget godt som spiller og som person,« sagde Mikkel Hansen til TV2 efter kampen.

Og Mikkel Hansen forudser, at der er meget mere i vente hos den nye danske højreback.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Han kan lidt af det hele. Han er selvfølgelig dygtig mand-mand, men forhåbentlig ser vi senere hen, når vi spiller mod de lidt fladere forsvar, at han også er dygtig rent skudmæssigt, når han kommer ind under de 9-10 meter.«

»Han bringer fint tempo i vores spil - også det, at vi nu kan spille med en venstrehåndet højreback,« lød det fra Mikkel Hansen.

Danmark møder søndag aften Congo, der tabte deres åbningskamp til Argentina.