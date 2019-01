Mikkel Hansen fik sig en mareridtsstart mod Østrig. Han lavede angrebsfejl, brændte straffekast og scorede ikke på et eneste af sine fire første skud.

Det gav bekymringer i forhold til de danske gulddrømme, der blandt andet hviler på den danske stjernes skuldre.

Og han var heller ikke selv helt tilfreds med sin start, men han lover fuld fokus på forbedring.

»Jeg tror, at vi alle sammen brændte et par skud. Jeg skulle selvfølgelig også have scoret en eller to i starten. Det ville jeg hellere end at brænde. Men det kan jeg ikke ændre så meget på nu. Men jeg skal selvfølgelig se på video, hvad jeg kan gøre bedre. Jeg kom en lille smule for langsomt ud til kampen, og det var selvfølgelig ærgerligt,« siger Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen i en skudsituation mod Østrig. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen i en skudsituation mod Østrig. Foto: Henning Bagger

Det ændrede sig for Paris SG-stjernen, som kampen skred frem.

Han begyndte at spille sine holdkammerater helt fri i stedet, og da kampen var slut, havde han også noteret sig for fire mål på ni skud - to på straffe.

Han var da heller ikke alene om den dårlige danske start. Den ramte stort set over hele linjen - pånær nede hos Niklas Landin i kassen.

»De første 20 minutter spiller vi måske en anelse for langsomt. Vi får ikke vundet vores dueller og brænder ekstremt mange chancer. Omvendt stod vi egentlig nogenlunde defensivt. Der var lige en svipser eller to.Det gode var, at der ikke var nogen panik at se. Jeg synes, at vi stille og roligt får arbejdet os ind i kampen og vinder forholdsvist komfortabelt,« siger Mikkel Hansen.

Danmark vandt nemlig komfortabelt 28-17, og i anden halvleg blev der aldrig tvivl om udfaldet. Men det var også mod en modstander som Østrig, der absolut ikke hører til i den øverste verdenstop.

Det gør Norge til gengæld, og torsdag er der gruppefinale mellem de nordiske håndboldmastodonter i Boxen. Og det kræver en helt anden start på kampen, hvis Danmark skal have maksimumpoint med over i mellemrunden.

»Starter vi kampen sådan her på torsdag, så er der godt nok lang vej hjem mod et hold som Norge. Og især mod et hold som indtil videre har spillet rigtig god kontrabold. Så det skal være væsentligt bedre, men det er jeg heller ikke i tvivl om, at det bliver,« siger Mikkel Hansen.

Danmark og Norge mødes torsdag klokken 20.15.