Mikkel Hansen er tilbage på landsholdet for første gang siden stress-sygemelding.

Den 36-årige Aalborg-spiller nyder at være tilbage på banen med stor succes. Men der er noget, der undrer ham.

I februar blev han sygemeldt med stress og er nu kommet ud på den anden side, som han selv siger det. Glad og tilfreds med sin hverdag.

(Har du læst, han overvejede at stoppe karrieren?)

Mikkel Hansen under pressemøde med håndboldherrerne på Hotel Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 30. oktober 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Hansen under pressemøde med håndboldherrerne på Hotel Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 30. oktober 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men han mærker et krav. Ikke fra ham selv - men fra andre. Indtil videre har han meldt ud, at han ikke er klar til at tale om sin sygdomsperiode.

»Det er altid en sjov ting, at alle mennesker ligesom kræver en historie. De kræver, at jeg åbner mig og fortæller alle de tanker, jeg har haft omkring det hele,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Vi kunne tage en fiktiv person. Jens eller Niels fra den lokale arbejdsplads, der bliver sygemeldt med stress. Dem er der ingen interesse for.«

» Folk kræver at vide alt om én, fordi man dyrker sport. Det bliver man pålagt. Det synes jeg er en lidt sjov og interessant ting,« siger han.

Kommer dagen, hvor Hansen fortæller om sit sygdomsfravær, så håber han at kunne hjælpe andre, der også har haft stress.

»Der kommer jo nok et tidspunkt, hvor jeg mener, at det giver mening at dele mine oplevelser, så der forhåbentligt ikke er andre, der ender ud sådan et sted. Både i håndboldverden, men også alle andre steder.«

Dét krav, du taler om. Oplever du det som grænseoverskridende?

»Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Det betyder ikke så meget for mig. Jeg tager det ligesom, jeg synes, jeg har behov for. Folk kan presse mig til utroligt mange ting, hvor jeg er bedøvende ligeglad. Det er jeg også i det her tilfælde.«

Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard under træning med herrehåndboldlandsholdet i Brøndby Hallen, mandag den 30. oktober 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard under træning med herrehåndboldlandsholdet i Brøndby Hallen, mandag den 30. oktober 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har været opmærksom på alle mulige mennesker, der mener, de gør mig en tjeneste ved at fortælle min historie og blah, blah, blah.«

»For mig handler det om, at jeg er nået ud på den anden side, hvor jeg har det rigtig, rigtig fint. Det kan være, jeg åbner for hele den proces, det har været fra at blive syg til at komme hertil. Lige nu har jeg det fint med at koncentrere mig om at spille og leve mit liv,« siger han.

For han slår fast, at det bliver hans præmisser, at historien bliver fortalt - også selvom han har mærket stor interesse - især fra medieverden.

»Jeg vil i hvert fald sige, at der er mange mennesker - blandt andet inden for din verden naturligvis - der meget gerne vil fortælle historien og mener alle sammen, at de gør mig en stor tjeneste.«

»Det ved jeg så ikke helt, om de gør. Det skal selvfølgelig foregå på de præmisser, at jeg føler mig klar, og at jeg måske endda føler, jeg kan hjælpe andre mennesker.«

Hansen er en del af den landsholdstrup, der møder Norge, Spanien og Holland ved Golden League, der afholdes i Bergen i Norge.