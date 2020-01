Mikkel Hansen og resten af det danske landshold spillede én af de værste landskampe i årevis, da de rystende nervøse danskere var heldige med 24-24 mod Ungarn - og dermed lige nøjagtigt holdt EM-håbet i live.

Men det kunne rent faktisk være endt med en - noget ufortjent - dansk sejr.

Med 10 sekunder igen brød Hansen igennem på ydersiden af sin ungarske modstander, som kastede sin krop ind i den danske verdensstjerne, der brændte sit skud

Dommerens fløjte forblev tavs - til Mikkel Hansens store overraskelse.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ihvertfald mærkeligt, at der ikke bliver dømt noget. Det må man sige,« lød det fra den skuffede stjerne, da han som sidste mand trissede ud af det danske omklædningsrum sent mandag aften.

»Men det kan man ikke ændre så meget på nu.«

Han virkede rystet over, at Danmark nu står i en situation, hvor verdensmestrene skal have islandsk hjælp for overhovedet at klare sig videre fra gruppespillet.

»Jeg er ekstremt skuffet over, at vi ikke har et højere niveau end det her,« lød det fra Hansen, der ligesom resten af holdet blev overrasket over det offensive ungarske forsvarsspil.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»De dækkede jo smart nok. Tog to af vores spillere væk og lod den tredje spille med stregen, og det formåede vi aldrig at løse.«

Danmark skal nu håbe, at Island slår Ungarn på onsdag. Og så skal danskerne slå Rusland med minimum to mål.

»Der skal graves dybt nu. Og vi skal forberede kampen, som var det en finale. Jeg håber, at I vil se lidt mere af det, som I så ved VM,« lød det fra Mikkel Hansen.

Danmark møder Rusland onsdag klokken 20.30. Island spiller mod Ungarn onsdag klokken 18.15.