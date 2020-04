Den franske liga i herrehåndbold bliver ikke spillet færdig. PSG kåres til mester.

Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen blev tirsdag fransk mester i herrehåndbold uden kamp.

Det skete som et resultat af, at Ligue Nationale de Handball har truffet en beslutning om at aflyse resten af sæsonen på grund af coronakrisen.

Dermed nåede der at blive afviklet 18 spillerunder.

PSG vandt 17 kampe, spillede en enkelt uafgjort og førte med seks point ned til nummer to, Nantes, da rækken blev sat på standby i starten af marts.

Det er sjette sæson i træk, at PSG vinder mesterskabet. Med titlen følger adgang til Champions League.

Ligue Nationale de Handball har samtidig besluttet, at ingen hold rykker ud af rækken på grund af aflysningen. Til gengæld rykker to klubber op, så den bedste række udvides til 16 hold, skriver TV2 Sport.

Også i Danmark blev håndboldsæsonen afbrudt før tid hos både herrer og damer.

Men i modsætning til i Frankrig skete det med både oprykning og nedrykning.

/ritzau/