Han spillede bestemt ikke sin bedste kamp.

Og det lagde landsholdsstjernen Mikkel Hansen egentlig heller ikke skjul på efter torsdagens nederlag på 26-32 til Barcelona.

Her blev han efterfølgende interviewet af Viaplay, og da reporteren konstaterede, at det ikke helt fungerede for Aalborg-spilleren på banen, lagde han ud med at stikke lidt.

»Godt set … Det var godt set,« sagde Mikkel Hansen efter en lille kunstpause.

Men herefter sagde han også helt ærligt, at det 'ikke var hans bedste kamp i dag'. En kamp, hvor Aalborg Håndbold ellers var rigtig godt med langt hen ad vejen.

»Det lykkes ikke rigtig, de ting vi fik sat op til sidst, det må vi hjem og kigge på, men jeg tror, vi alle står med en lidt ærgerlig fornemmelse. Det er ikke mange hold, der tager herned og med et kvarter igen står med en okay chance for at på point med hjem,« sagde han og fortsatte:

»Vi skal selvfølgelig også huske at spille det sidste kvarter, men jeg synes, vi spiller os frem til chancerne, det handler bare om at tage dem,« sagde landsholdsstjernen.

Adspurgt hvorfor han ikke ramte sit niveau, kom svaret egentlig også rimelig hurtigt:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Sådan er det jo nogle gange, når man dyrker sport desværre. Nogle gange spiller man godt, andre gange spiller man mindre godt. Jeg skal ikke lægge skjul på, det var mindre godt i dag,« sagde Mikkel Hansen, der dog ikke decideret ville sige, at han har skuffet i sin første tid i den nordjyske klub.

»Jeg ved ikke, om jeg har skuffet. Vi har som hold ikke leveret det, vi skulle indtil videre. Men sæsonen er lang, og vi kan nå mange ting endnu. Det er nok også det mindset, vi skal arbejde på. Vi har tabt nogle kampe, jeg ikke synes, vi skulle have tabt, vi skulle have spillet bedre.«

»Det gælder først og fremmest mig men også resten af holdet. Det bedste svar på sådan en kamp er at tage hjem og vinde på søndag,« sagde landsholdsspilleren.