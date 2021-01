Mikkel Hansen var fast besluttet på at overbevise kritikerne mod Spanien og sender en svada af sted mod internetbrokket.

Da verdensstjernen uvant dummede sig mod Egypten, var der massiv kritik på blandt andet de sociale medier af Hansens indsats.

Mod Spanien svarede han igen og sendte med 12 mål Danmark i finalen.

Og det var han fint tilfreds med, for han ville gerne sende en besked til dem bag skærmene og hjemme i stuerne.

Mikkel Hansen blev kampens spiller mod Spanien. Foto: KHALED ELFIQI Vis mere Mikkel Hansen blev kampens spiller mod Spanien. Foto: KHALED ELFIQI

»Vi er i en verden og et samfund i dag, hvor det er blevet så let at kritisere folk. Der er ikke så mange, der tør face-to-face, men online er det let at spille klog. Diverse mennesker hjemme i stuerne, der aldrig nogensinde har været i en situation som det der. Det vil altid være let at sidde og pege fingre,« siger han til TV 2 Sport og fortsætter:

»Så naturligvis ville jeg da gerne ud og bevise i dag(fredag, red.), at jeg er en bedre spiller. Og at jeg ikke træffer så dårlige beslutninger,« lyder det fra Mikkel Hansen, der har været plaget af maveonde i længere tid, hvilket har drænet kræfterne.

Netop den massive kritik var noget, som B.T.s sportskommentator Søren Paaske gik i rette med.

»Men den opstandelse, der blandt andet har været på de sociale medier, har været ude af proportioner. Jeg har set hård kritik af, at Mikkel Hansen overhovedet var på banen i de afgørende sekvenser i både den ordinære og forlængede spilletid,« skrev han i denne klumme.

Danmark møder søndag Sverige i VM-finalen klokken 17.30. Det er første gang nogensinde, at de to store håndboldnationer mødes i en finale.