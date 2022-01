Den danske superstjerne Mikkel Hansen var glad efter sejren over Holland, der sikrede en dansk EM-semifinale på fredag.

Men han kan ikke lade være med at undre sig over de forhold, som EM har udspillet sig under i Ungarn og Slovakiet de seneste uger. For coronasmitten har uden tvivl været den helt store historie med et hav af smittetilfælde, der har amputeret det ene hold efter andet.

Det europæiske håndboldforbund - EHF - er blevet heftigt kritiseret for manglende tiltag for at holde den smitte ude, der kan koste så sportsligt dyrt.

Og for de danske landsholdsspillere ved de ikke, hvad der venter, når de tjekker holdets fællestråd for svarene for de daglige test, man i øjeblikket foretager.

Mikkel Hansen var godt skydende mod Holland. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Det har været en speciel turnering. For at være ærlig ved man aldrig, om man er købt eller solgt, når man står op om morgenen. Om man får en sms, der siger, man er positiv og ude. Det har også været en udfordring rent mentalt, fordi vi har spillet mod en masse spillere, vi ikke spiller mod til hverdag. De er blevet kaldt herned, fordi andre er blevet syge,« siger Mikkel Hansen.

Han er skuffet over hotelforholdene, hvor spillere og gæster er blandet sammen.

»Jeg er en lille smule skuffet over, at man ikke har sørget for at lukke hotellerne af kun til spillerne og pårørende for diverse landshold. Der er ikke helt den store forståelse for, at man ser en masse tilfældige mennesker rende rundt på badeferie uden masker, og jeg ved ikke hvad, når der er en variant, der er så smitsom.«

Det oplever I stadigvæk? At hotelgæster og spillere er blandet sammen?

»Jeg tror, man ser det ene, andet og det tredje. Vi prøver så vidt muligt at holde os for os selv. Det længste, vi kommer væk fra hotelværelset, er nok ned til buffetten og så ud og træne. Vi prøver at holde os for os selv og sørge for på den måde at sikre os fint mod smitte. Men selv dér kan vi ikke være sikre.«

Tager det noget af glæden over en EM-semifinale?



»Nej, overhovedet ikke. Men jeg er ked af det på nogle af de andre holds vegne, hvis det bliver udslagsgivende for dem, at de ikke kommer langt. Jeg synes ikke, at den her boble har eksisteret. Tværtimod,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

»Det har man også set på tallene. Kigger man på de andre slutrunder, har der ikke været nær så mange tilfælde. Jeg er med på, at man har haft kortere tid tli at forberede det i forhold til, at varianten har været væsentlig mere smitsom den her gang, men så må man også tage konsekvenserne. Men det har de så valgt ikke at gøre,« lyder det fra den danske stjerne.

Danmark og Hansen møder Frankrig onsdag i den sidste mellemrundekamp, inden det gælder semifinalen på fredag.