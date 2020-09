Mikkel Hansen er blevet hædret mange gange i løbet af sin karriere, og søndag skete det igen.

Han har nemlig spillet flere kampe end nogen anden i PSG-trøjen. Han kunne søndag notere sig for kamp nummer 334, og dermed er han den spiller i klubbens historie, der har trukket trøjen over hovedet flest gange.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Han har dermed nu overhalet den tidligere PSG-målmand Patrice Annonay.

334ème match pour @mikkelhansen24 avec le Paris Saint-Germain ! le record de @PatAnnonay est tombé ! pic.twitter.com/kCPzOpkPQI — PSG Handball (@psghand) September 27, 2020

Mikkel Hansen blev da også hyldet både før og under kampen. Inden kampen modtog han en pris, mens tilskuerne hyldede ham løbende med klapsalver.

PSG havde kontrol over kampen og kunne gå til pause med en føring på 15-13.

De vandt kampen med 34-31 over Pays d'Aix og Mikkel Hansen scorede seks mål. To mål færre end kampens topscorer, Nikola Karabatic.

Det var klubbens første kamp i ligaen i denne sæson, og dermed har de lagt godt fra land i jagten på titelforsvaret. Sidste år vandt de suværent ligaen med 35 ud af 36 mulige point. En sæson, der blev forkortet på grund af coronavirussen.

Tidligere på ugen tabte deres første kamp i Champions League mod Flensburg Handewitt med 29-28.

Mikkel Hansen har spillet i PSG siden 2012. Her kom han til fra AG København. I sine unge år spillede han i GOG og senere Barcelona.

I PSG har han vundet den franske liga seks gange, mens han med det danske landshold har vundet både EM, VM og OL-guld.

Udover de mange trofæer har han også en masse individuel hæder at prale af. Han er blandt andet blevet kåret som den bedste håndboldspiller i verden af IHF hele tre gange. En rekord, som han deler med holdkammeraten Nikola Karabatic.

Mikkel Hansen står også noteret for mere end 200 kampe og mere end 1000 mål for det danske landshold.

Det har i det hele taget været et begivenhedsrigt år for danskeren, for Mikkel Hansen blev student i sommers. Her fik han den blå hue på hovedet, efter at have gennemført sin uddannelse på Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

I marts var han på knæ for at fri til Stephanie Gundelach og i maj blev de to så gift. De to har også en søn sammen.