Mikkel Hansens markering var ret simpel.

»Jeg siger egentlig ikke så meget. Jeg sætter bare én pegefinger i luften for at markere, at nu har jeg også overgået ham på det punkt,« fortæller den danske håndboldstjerne.

I et interview med Børsen Pleasure fortæller det danske håndboldlandsholds store stjerne, hvordan han reagerede, da han endegyldigt sikrede sig den interne 'håneret' over sin far.

Det skete umiddelbart efter OL-triumfen i 2016.

Først klarede Mikkel Hansen tv-interviews og jublede med sine holdkammerater. Dernæst ringede han sin far op på Facetime for lige at sætte tingene på plads.

Den ene finger skulle vise, at sønnike nu har én OL-guldmedalje. For selv om Mikkel Hansen har vundet nærmest det hele igennem sin succesrige karriere, havde han ikke overgået sin far på et enkelt punkt.

Flemming Hansen var i 1984 med på det danske landshold, der i bolsjestribede dragter spillede sig til en fjerdeplads ved OL.

Derfor havde faren op til OL i Rio smækket fire fingre op i ansigtet på sin søn for lige at minde om, at han stadig var bedst i olympisk sammenhæng.

Flemming Hansen er nu overgået af sin søn, på alle punkter. Foto: Nils Meilvang Vis mere Flemming Hansen er nu overgået af sin søn, på alle punkter. Foto: Nils Meilvang

I det hele taget har Mikkel Hansen altid skullet forholde sig til sin fars fortid som landsholdsspiller. Hvilket dog har været med til at motivere ham helt fra tiden som helt ung.

»Hver eneste gang, jeg havde spillet en god kamp, kan jeg høre fra modstanderes forældre, at den eneste grund til, at jeg har spillet godt er, fordi min far er tidligere landsholdsspiller. Det brugte jeg tit som ekstra brændstof for at træne endnu hårdere og - det lyder forkert - dominere mine modstandere endnu mere. Selvfølgelig har jeg arvet noget, og jeg har altid haft gavn af at kunne søge råd, men at man tager alt mit hårde arbejde væk fra mig ved at insinuere, at jeg er kommet sovende til det, er i min verden mangel på respekt,« siger Mikkel Hansen også i interviewet med Børsen Pleasure.

Danmark og Mikkel Hansen skal til januar spille EM.

Her kan det danske landshold for anden gang sikre sig dén titel.