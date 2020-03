Sport er ligegyldigt lige nu.

Sådan lyder den klare besked fra den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen.

Torsdag aften var PSG-spilleren igennem til Viaplays program 'Viaplay Sport Live' for at diskutere den nuværende coronavirus-tilstand i Frankrig, der efterhånden er hårdt ramt af virussen.

Her satte han blandt andet ord på, hvordan franskmændene var langsomme til at tage virussen seriøst og fortsat sad ude i parker og på caféer søndag aften.

Mikkel Hansen gav et længere, rørende interview torsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen gav et længere, rørende interview torsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, det var en smule mangel på respekt for andre mennesker. De ældre og udsatte, som der her kommer til at ramme ekstremt hårdt, der er det et forkert signal at sende at sætte sig i en park, sidde utrolig tæt, drikke alkohol og så videre.«

Hør hele interviewet øverst i artiklen.

»Først og fremmest skal folk være sikre. Folk skal igennem det her. Det bliver selvfølgelig hårdt og svært for mange. Man mister nogle man er tætte med, en masse mennesker mister nogle de elsker,« lød det også fra Mikkel Hansen i interviewet med Viaplay.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har aflyst alle klub- og landskampe i en måned, og det er lige nu uvist, hvordan diverse ligaer og europæiske klubturneringer bliver afviklet færdig.