Den danske landsholdsstjerne Mikkel Hansen er mandag blevet opereret i sit højre knæ.

Dermed forventes det, at den 34-årige håndboldspiller er ude i op til seks uger.

Det skriver hans franske klub Paris Saint-Germain på sin hjemmeside.

»Venstrebacken er mandag blevet opereret for et bruskproblem i det højre knæ. Vi forventer, at han er ukampdygtig i fire til seks uger,« oplyser PSG.

Klubben fortæller desuden, at Mikkel Hansen er blevet opereret i Danmark, men det forventes, at han allerede er tilbage i den franske hovedstad inden for en uge.

Her skal han i gang med genoptræningen sammen med PSG's medicinske og fysiske stab.

Udmeldingen omkring den danske stjerne kommer blot dagen efter, at han var med til at vinde over Nantes i den franske liga.

Mikkel Hansen blev endda noteret for hele seks scoringer i opgøret. Dog var det kun én af dem, der ikke blev sat ind på et straffekast.

PSG-spilleren var på forhånd ikke udtaget til den danske landsholdstrup, der mandag mødte ind til samling forud for tre Golden League-kampe.

Det var dog planen fra start, at han i stedet skulle spares efter et hårdt kampprogram i løbet af de seneste 12 måneder.

Mikkel Hansen har tidligere haft problemer med det højre knæ, da han i 2013 også var en tur på operationsbordet.

Den danske superstjerne skifter til sommer tilværelsen i det franske ud med Aalborg Håndbold.