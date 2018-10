Mikkel Hansen ærgrer sig over mange brændte chancer, da Paris Saint-Germain slog Skjern i Champions League.

Herning. Paris Saint-Germains stjernespækkede håndboldmandskab fik hevet en kneben sejr på 26-24 med hjem fra udekampen mod Skjern i Champions League, men Skjern formåede at skabe spænding til det sidste.

Kort før tid ved stillingen 25-24 missede PSG, og Skjern ville i angreb i jagten på udligningen, men PSG blev i stedet tildelt et tremeterkast og cementerede sejren.

Dermed blev små marginaler afgørende i slutfasen, medgiver PSG-stjernen Mikkel Hansen.

- Vi har selvfølgelig noget rutine, fordi vi har stået i sådanne situationer mange gange før, men det var også en fifty-fifty-kendelse, der blev afgørende for, om vi fik tremeter eller ej, siger Mikkel Hansen.

Han mente, at holdet skulle have undgået den tætte afslutning ved at vise mere effektivitet foran mål. Gang på gang måtte de se den unge Skjern-keeper Emil Nielsen redde forsøgene.

- Jeg synes egentlig, at vi spillede en fornuftig kamp både offensivt og defensivt, men når vi brændte så meget, så blev det op ad bakke.

- Det var en blanding af en målmand, der stod godt, og at vi skød mindre klogt. Sådan er det vel altid, vurderer Hansen.

Han var dog ikke overrasket over Skjerns niveau.

- Vi ved, at Skjern er et godt hold, der kan spille op med de bedste. Som mod Veszprem og Nantes i sidste sæson, men også i år. Så jeg var ikke overrasket over, at de kunne være med, siger Mikkel Hansen.

Han nød stemningen i Boxen, hvor næsten 7000 tilskuere sørgede for en fyldt arena.

- Det er altid fantastisk at komme hjem og spille i Danmark, og man mærker, hvor stor glæden er ved at se håndbold. Det er godt, lyder det fra stjernespilleren.

Mikkel Hansen scorede syv gange i PSG's sejr og blev dermed holdets topscorer.

