Han er en af de store stjerner på det danske håndboldlandshold, og han er langtfra færdig. Faktisk ved Mikkel Hansen ikke engang, hvad han skal, når den tid kommer.

Det fortæller den 32-årige landsholdsstjerne i et interview med Euroman, hvor han dog alligevel sætter ord på fremtidsplanerne.

Eller manglen på samme, kan man også sige, når det kommer til håndboldprofilen, der er fokuseret på sin sport.

»Jeg er ikke nået så langt, at jeg har følelsen af, at det er ved at være tid til at undersøge, hvad der er af muligheder for mig. Så langt er jeg ikke kommet. Det er på en måde meget rart, ikke?« siger Mikkel Hansen i interviewet.

Netop det at begynde at lægge fremtidsplaner – dem, der omhandler livet efter håndbold – er en slags indikation for ham, forklarer han.

»Det er klart, at jeg skal tænke over det. Men når jeg når dertil, at jeg sætter mig ned og laver en plan, tror jeg også, det er på tide, at jeg siger stop. Så er det et tegn på, at jeg ikke vil arbejde hårdt nok for det mere, og så synes jeg, at man skylder alle – sig selv, sine holdkammerater og den klub, man repræsenterer – at man siger fra. Så giver man ikke nok,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

»Lige meget hvor jeg har spillet, har jeg været en af lederne på holdet, og jeg har hele tiden presset mig selv til at blive bedre. Hvis jeg ikke kan det, ser jeg ingen grund til at spille videre,« siger landsholdsprofilen.

Mikkel Hansen, der til daglig spiller i franske Paris Saint-Germain, skulle i år have været med resten af håndboldlandsholdet til OL.

I stedet må han på grund af hele verdens kamp mod coronavirus vente et år. En beslutning, han i Euroman kalder 'den rigtige', fordi situationen i verden er, som den er.

I 2024 – nogle år ude i fremtiden – er der så endnu et OL i Paris. Om det bliver med eller uden Mikkel Hansen, kan han dog ikke svare på nu, fortæller han.

Men er han stadig god og synes, sporten er sjov, til den tid, har han ikke lagt sine håndboldsko på hylden, når der er OL næste gang, fortæller han.