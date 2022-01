Mikkel Hansen har endnu ikke udset sig en dato ude i fremtiden, hvor håndboldskoene skal lægges på hylden – men en fremtid som træner bliver det næppe.

Det har han ytret én gang tidligere under denne EM-slutrunde, og på tirsdagens digitale pressemøde flækkede Hansen af grin, da det blev B.T.s tur til at spørge den danske superstjerne.

Mest på grund af en landstræner i baggrunden.

Du har tidligere afvist at ville være træner efter karrieren, fordi det tager tid fra familien og weekenderne. Men har du sat dig et punkt ude i fremtiden, hvor du siger 'her til og ikke længere' i forhold til din karriere?

»Nej, ikke endnu. Jeg bliver i hvert fald ikke træner, den dag jeg stopper, tror jeg. Nikolaj (Jacobsen, red.) ryster på hovedet derovre. Mest over spørgsmålet over, om jeg skulle være træner,« griner Mikkel Hansen.

I baggrunden kunne man da også tydeligt høre landstræneren karakteristiske storgrin, mens Hansen grinte med. Jacobsen vil dog ikke afvise, at den danske stjerne alligevel kan blive lokket til at blive i håndboldfaget efter karrieren.



»Man skal aldrig sige aldrig. Vi må se, når han engang stopper og har fået lidt pause fra håndbold, så kan det være, han kommer til at savne det igen,« lyder det fra den danske landstræner.

Han påpeger også, at det kræver sit at skulle fortsætte fra håndboldbanen til håndboldbænken, selvom han ser flere potentielle træneremner på det danske landshold.



»Jeg tror, at alle, der har spillet på dette niveau, kan blive gode trænere, så må vi se, hvor langt man kan drive det. Der skal også være en stor lyst til det,« siger Jacobsen og påpeger især én ting.

Man skal være indstillet på et tidskrævende job. Og det er ikke altid i højsædet, når man har brugt sine weekender væk fra familien på farten.

»Der er ingen tvivl om, at når man har været afsted i mange år som spiller og så går direkte over til at være træner, vil ens kalenderplan igen være forudbestemt ti og en halv måned om året. Friheden er måske noget af det, man savner som spiller. Der er mange overvejelser at gøre sig,« siger Jacobsen.

Danmark kvalificerede sig mandag aften til EM-semifinalen efter sejren over Holland.

Onsdag venter Frankrig i den sidste – og på papiret ligegyldige – mellemrundekamp, inden det bliver afgjort på fredag, om Danmark skal spille med om EM-guldet.

Her er modstanderen endnu ukendt, men Sverige, Norge og Spanien er de tre hold, Danmark kan møde.