2019 fik en noget intens start for håndboldspiller Mikkel Hansen.

Hans kæreste Stephanie Gundelach nåede nemlig kun lige at føde parrets søn, Eddie Max, før Mikkel Hansen seks dage senere skulle repræsentere Danmark ved VM i håndbold.

Og til dem, der allerede har glemt, hvordan det gik: De danske herrer hev for første gang nogensinde guldet med hjem under VM.

Men på trods af den flotte sejr er Mikkel ikke i tvivl om, hvad der er størst:

At blive far.

Det fortæller han i et interview med magasinet Eurowoman. Her fortæller han og kæresten Stephanie Gundelach også om fødslen, hvor Mikkel Hansen fik lov til at føre saksen, da navlestrengen skulle klippes.

»En fødsel er en meget surrealistisk oplevelse som mand, for du står bare der og ser den, du elsker, gå igennem så meget smerte for din skyld. Det er ret smukt. Og ret svært at se på. Men da jeg så Eddie Max ligge der med Steph bagefter… Det er nok det mest lykkelige øjeblik i mit liv,« siger han til magasinet og fortsætter:

»Og da han lå hos mig bagefter. Det er jo den bedste følelse overhovedet. Første gang du ligger der med dit barn.«

Stoltheden strålede da også ud af Mikkel Hansen, da han 28. januar sammen med sine holdkammerater lod sig hylde fra balkonen på Rådhuspladsen i København.

Fire til fem ad gangen stillede spillerne sig frem foran de jublende danskere, der var mødt op i titusindvis.

Da det blev Mikkel Hansens tur til at stille sig frem foran folkemængden, havde han sin søn i favnen. Og så steg lydniveauet ellers på Rådhuspladsen.

»Det har været fantastisk for mig, og det betyder meget for mig. Vi kan få lov til at være den bedste udgave af os selv,« sagde Mikkel Hansen, da han efterfølgende kom ind i varmen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af mikkelhansen24 (@mikkelhansen24) den 8. Jul, 2019 kl. 6.06 PDT

Til B.T. har Mikkel Hansen tidligere fortalt, at det var svært at jonglere både at være far og professionel håndboldspiller i ugerne efter sønnens fødsel. Også selvom han ad flere omgang fik lov til at forlade landsholdslejren for at være sammen med familien.

»Det har været svært. Det er altid svært at se ens – i mit tilfælde kæreste – være utroligt smadret og træt, fordi hun er ’eneforælder’ for noget tid… Og ikke rigtig kunne hjælpe til, fordi man har nogle ting, man skal have overstået inden. Men jeg glæder mig utroligt meget til at komme hjem til dem,« sagde han.

Men det lader til, at han er kommet godt efter det. På Instagram er der i hvert fald ingen tvivl om, at Mikkel Hansen prioriterer sønnen højt.

Her deler han jævnligt billeder af Eddie Max, der i dag er seks måneder gammel.