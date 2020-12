Håndboldklubben Paris Saint-Germain har aldrig vundet Champions League. Mandag spiller klubben semifinale.

Et på alle måder usædvanligt sportsår bliver for håndboldens vedkommende afsluttet med et brag mandag og tirsdag.

Her skal den eftertragtede Champions League-pokal nemlig uddeles, når der bliver spillet Final 4 i den tyske by Köln.

Blandt deltagerne er franske Paris Saint-Germain, der har turneringen som et af sine store mål, men aldrig har formået at løfte trofæet. På holdet har Paris blandt andre danskerne Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen.

Og holdet er helt klar til at jagte pokalen, siger træner Raul Gonzalez.

- Vi har ikke spillet den seneste uge, så vi har haft fået god hvile. Det har også givet os mere tid til at forberede os på semifinalen.

- Vi har arbejdet på vores forsvar og vores angreb, og vi har forberedt os på forskellige situationer. Vi er alle rigtig motiverede, vi er klar og kan ikke vente med at komme i gang, siger træneren til Paris' hjemmeside.

Turneringen er blevet udskudt på grund af coronapandemien og spilles - som så mange andre ting i 2020 - uden tilskuere på lægterne.

- Alt bliver anderledes. Vi kommer til at spille for lukkede døre, og spillerne er vant til at få en masse energi fra tilskuerne.

- Men vi har delvist vænnet os til det, fordi vi har spillet uden eller med meget få fans til stede siden sæsonens start, siger den spanske træner.

Paris spiller den første af mandagens semifinaler klokken 18. Modstanderen er storklubben FC Barcelona. I den anden semifinale klokken 20.30 mødes tyske Kiel og ungarske Veszprem.

Finalen spilles tirsdag klokken 20.30.

Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen får ikke lang tid til at nyde en eventuel Champions League-triumf. De er begge nemlig en del af den danske landsholdstrup, der i januar skal forsøge at forsvare sin VM-titel.

/ritzau/