Det var tydeligt at se, at Mikkel Hansen stadig var plaget af de meget omtalte maveproblemer i gyseren mod Egypten.

Det erkendte den danske superstjerne da også på et pressemøde torsdag, hvor han blev bedt om at gøre status over sin egen situation.

Men Mikkel Hansen havde også gode nyheder med til nationens håndboldfans – for han fastslog samtidig, at han bestemt regner med at være i en skarpere fysisk forfatning i semifinalen mod Spanien.

»Jeg tror, det er væsentligt bedre i morgen (fredag, red.). Inden kampen mod Egypten havde jeg på fem dage fået to lidt mindre måltider og så ét enkelt normalt måltid – ellers så har det været yoghurt. Og maksimalt to-fire gange yoghurt om dagen, fordi jeg ikke har kunnet holde noget i mig og ikke har haft nogen appetit,« forklarer Mikkel Hansen og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Tre dage med det har sat sine spor rent energimæssigt, og jeg tror også, jeg kunne føle, at jeg var en lille smule tung i går (onsdag mod Egypten, red.), for det var mit første måltid, hvor jeg sådan har kunnet spise ordentligt igennem.«

»Så forhåbentligt vil det gøre underværker at få to dage ekstra med lidt normale måltider, og kroppen også har vænnet sig til at spise ordentligt igennem – håber jeg,« lyder det.

Mikkel Hansen nåede at score 10 mål og lave seks målgivende afleveringer, inden han fik rødt kort for at kaste bolden væk i de døende sekunder af den første omgang forlængede spilletid.

Derfor måtte Hansen se til fra en klapstol på sidelinjen, da holdkammeraterne skulle ud i et gigantisk straffedrama. Og det var ikke noget, der behagede manden, som ofte plejer at stå med afgørelsen i hænderne inde på banen – det kan du læse mere om her.