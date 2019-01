Den absolutte superstjerne på det danske håndboldlandshold, Mikkel Hansen, har spillet en formidabel VM-slutrunde, hvor han blandt andet har scoret 14.og 12 mål i kampene mod Norge og Frankrig.

Og inden lørdagens afsluttende finale-træning i Nordvest-hallen i Tjørring blev han spurgt, om disse mesterskaber har været hans bedste slutrunde til dato.

Men det var Hansen ikke i humør til at evaluere på lørdag.

»Det vil jeg ikke snakke om. Det er et underligt spørgsmål inden en finale.«

Men Mikkel Hansen ville godt medgive, at VM-slutrunden, der for Danmarks vedkommende primært er foregået i Herning, har været en stor oplevelse for ham.

»Det er kæmpestort. Det er de færreste spillere, der får lov at spille et VM på hjemmebane. Og så være i en finale. Det er noget, man har drømt om, siden man var et barn. Det er kæmpestort for os, og det håber jeg også, at man kan se, når vi går på banen i morgen (søndag, red.)«

Der er mange, der på forhånd har døbt finalen mod Norge til at være endnu et opgør mellem de to Paris Saint-Germain-stjerner, Mikkel Hansen og Sander Sagosen. Den snak hopper danskeren dog ikke med på.

»Jeg synes, begge hold er meget mere end det. Der er utrolig mange dygtige spillere på begge hold. Og det handler ikke om hverken Sander eller mig. Det handler om to stærke landshold.«

Lader du dig påvirke af snakken om duellen mellem dig og Sagosen.

»Nej, egentlig ikke. Det motiverer os begge til forhåbentligt at ramme et højt niveau og vil vise, at vi begge er dygtige spillere.«

Der er finale-kampstart i Boxen klokken 17.30

