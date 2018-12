Mikkel Hansen hører til blandt tidernes allerbedste håndboldspillere, og i over 10 år har han været det absolutte omdrejningspunkt på det danske landshold.

Men alligevel ved de danske håndboldfans ikke særligt meget om, hvem Mikkel Hansen er uden for håndboldlbanen.

Der er langt mellem smil og kække kommentarer i interviews - og det tolker nogle håndboldfans som arrogance fra den 31-årige stjernes side.

Det lever Mikkel Hansen fint med, afslører han i et stort interview med Jyllands-Posten.

»Ja, 100 pct., og det har jeg det helt fint med. Jeg er ligeglad med, om folk tolker mig som arrogant, hvis jeg ikke lige smiler efter en kamp eller ikke stiller op til alt muligt. Uanset om jeg er glad eller sur, vil der altid være nogle derude, der mener, at det er forkert,« fortæller Paris Saint-Germain-stjernen.

Det er omsorgen og respekten for sit privatliv, der fylder mest for Mikkel Hansen. Og derfor skal danskerne heller ikke forvente at se ham i overskrifterne - hverken nu, eller når karrieren engang er forbi.

»Andre må gøre præcis, hvad de vil, men man kommer aldrig til at se mig i ”Vild med Dans”, Djævleræs eller sådan noget. Det kommer ikke til at ske,« siger Mikkel Hansen.

Danskerne kan derimod forvente at se meget til Mikkel Hansen, når det til januar går løs med VM i Danmark og Tyskland. Hansen & co. spiller åbningskamp mod Chile i København den 10. januar.