De egyptiske arrangører skal nok ikke forvente at få rosende ord med på vejen, når Mikkel Hansen tager sin taske på ryggen og forlader VM-boblen i Kairo.

For den danske stjerne er mildest talt ikke imponeret af den måde, som de har afviklet VM på.

Helt konkret retter han kritik mod, at der – akkurat som til åbningskampen – havde indfundet sig op mod 1.000 tilskuere til Egyptens afgørende mellemrundekamp mod Slovenien.

Selvom han har været sendt i sygesengen med alvorlige maveproblemer, var Mikkel Hansen nemlig helt på omgangshøjde med, hvad der var foregået til det opgør.

»Arh ... Det kan vi vel ikke sige meget positivt om. Det kan undre en. Men jeg vil gå så langt og sige, at jeg måske ikke er helt overrasket. Desværre,« lyder det fra Mikkel Hansen, der op til VM var en af de spillere, der påpegede det sundhedsfarlige i at lukke tilskuere ind til kampene.

Men han kan konstatere, at arrangørerne ikke har levet op til deres løfter, og derfor gør danskeren sig nu mentalt klart til lidt af hvert i kvartfinalen mod værtsnationen.

»Jeg havde ikke håbet på at se nogen mennesker, men jeg må indrømme, jeg ikke er decideret overrasket over, at der lige pludselig står 1.000 mennesker et sted. Og jeg vil nok heller ikke være overrasket, hvis der lige pludselig står 5.000 mennesker inde i hallen, når vi møder dem (Egypten, red.),« siger Mikkel Hansen.

Selvom han ikke ligefrem er chokeret over udviklingen, så er han skuffet og forventer, at hammeren falder over arrangørerne, når VM er slut.

»Det tror jeg da, vi alle sammen er skuffet over. Men vi kan ikke gøre noget ved det nu. Men det må folk reagere på efter slutrunden. Og der må da helt sikkert være en konsekvens i form af, at alle er blevet lovet en slutrude uden tilskuere af helbredsmæssige årsager. Og når det så ikke sker, så ville der jo normalt være en bøde,« lyder det fra Hansen, som tilføjer:

»Altså, det er jo lidt til grin, at man kan få en forholdsvis stor bøde for at spille med de forkerte tights (hvis de har de forkerte farver, red.), men at lukke x antal mennesker ind i en hal midt i en pandemi, det er helt okay…«

Danmark møder Egypten i kvartfinalen onsdag klokken 17.30, og her bliver vi klogere på, om arrangørerne denne gang har tænkt sig at overholde reglerne om, at der ikke må komme tilskuere ind i arenaen.