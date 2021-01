»Nogle gange er man skurken, andre gange er man helten.«

Ordene fra Mikkel Hansen er meget rammende efter endnu en dramatisk dansk VM-kamp.

Danmark er i VM-finalen efter et stort drama mod Spanien, der blev sendt hjem med cifrene 35-33.

Forrest gik Mikkel Hansen, der revancherede sig selv efter kampen mod Egypten, med 12 kasser og et hav af oplæg. En opvisning i verdensklasse.

»Det kan vel ikke beskrives,« siger han til DR om VM-finalebedfriften og fortsætter:

»Det var noget af et mareridt sidste gang at sidde at kigge på. I dag fik jeg lov at være på banen, og det var en fornøjelse at spille den kamp,« siger han.

Nu står han som helten efter kvartfinalen mod Egypten, hvor han fik rødt kort og nær var med til at sende Danmark ud af VM.

»Det er livet som sportsudøver. Nogle gange er man skurken, andre gange er man helten,« siger han.

Han sender store roser til de unge spillere, hvor blandt andet Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup leverede flotte præstationer mod Spanien.

»De unge har tro på egne evner. Stor ros til dem for at lære at andre og lytte. Men de kommer også med brystet fremad og masser af selvtillid og tro på egne evner. Det er fantastisk at se. Mange af dem minder en lille smule om mig selv, da jeg kom frem og spillede med de lidt ældre på landsholdet,« siger han.

Nu venter Sverige i VM-finalen på søndag klokken 17.30.

»De har spillet rigtig godt indtil videre. Rigtig godt forsvar og masser af kontra. Vi skal hjem og lade batterierne op og være klar til næste kamp. Det får jeg i hvert fald brug for,« lyder det fra Hansen.