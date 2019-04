Selvom han ikke selv har bemærket homofobiske tilråb i håndboldverdenen, betyder det ikke, at Mikkel Hansen ikke har en holdning til emnet.

»Vi er stadig til stede i et samfund, hvor folk bruger homofobiske ord som en skældsord, og det synes jeg er ekstremt pinligt.«

Sådan fortæller landsholdsstjernen Mikkel Hansen, da B.T. præsenterer ham for den homofobi-sag, som medierne har beskrevet lystigt i løbet af mandagen.

»Om man er til mænd eller kvinder, synes jeg ikke, man skal stå i vejen for. Det ændrer jo ikke på noget. Derfor er det fedt, at emnet bliver taget op, for jeg synes, det er forkert at tænke sådan i 2019.«

'Viktor Fischer er homo' råbte flere fynske fans under søndagens kamp mellem OB og FCK.

Det var efter søndagens superligaopgør mellem OB og FCK, at emnet homofobi endte med at få mere opmærksomhed end selve det sportslige.

FCK vandt kampen 1-0, men undervejs i kampen sang OB's fans homofobiske sange til Viktor Fischer, hvorefter han demonstrativt jublede mod OB's fantribune og efterfølgende tordnede i et tv-interview.

Ligesom Viktor Fischer har Mikkel Hansen ej heller meget tilovers for den slags udtryk blandt fans.

»Tit og ofte er det nok heller ikke de mest intelligente mennesker, der råber sådan noget efter andre mennesker. Jeg tror altid, der vil være de her mennesker, som har nogle stærke holdninger til det, og det, synes jeg, er meget ærgerligt og snæversynet.«

Mikkel Hansen til herrelandsholdets pressemøde på Scandic i Kødbyen i København inden deres EM-kvalifikationskamp mod Montenegro, 8. april 2019.

»Så på den ene side skal man nok tage det med et gran salt, men omvendt synes jeg også, det er ekstremt lavt at sige homofobiske udtryk på forskellige fodboldstadions.«

Selv har Mikkel Hansen ikke oplevet decideret homofobi i håndboldhallerne. Han erkender dog, at tonen ofte er voldsom i kampens hede.

»I håndbold spytter folk på en og kaster med mønter. Der bliver også sagt grimme ting. Men jeg lytter ikke rigtig efter, hvad folk råber og skriger, når man spiller. Dér handler det om at spille, og det fungerer godt for mig.«

DBU, Divisionsforeningen, Spillerforeningen og Danske Fodbold Fans har mandag udsendt en officiel udtalelse i fællesskab som følge af sagen. Her skrives der blandt andet, at 'fodbold er for alle - uanset seksuel orientering og etnisk oprindelse - og andet er fuldstændig uacceptabelt. Derudover får klubberne egen ret til at bestemme eventuelle sanktioner til dem, der i fremtiden måtte chikanere spillere. De fire ovennævnte forbund vil i den i forbindelse stå klar med støtte og sparring.