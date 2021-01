Coronapandemien har gjort optakten til VM til et massivt kaos, hvor to nationer indtil videre har været nødt til at melde afbud.

Men den tumultariske indgang til slutrunden ligger meget godt i tråd med en håndboldsæson, som indtil videre har været en særdeles vanskelig størrelse.

På forhånd frygtede mange spillere for deres fysik på grund af det komprimerede kampprogram, men det har vist sig, at spillernes mentale kapacitet også bliver testet.

Det forklarer den danske landsholdsstjerne Mikkel Hansen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der er ingen tvivl om, at det er en fysisk hård sæson, men det har også været hårdt rent mentalt, synes jeg. Nogle gange har man haft den der fornemmelse af, at man gerne ville stå i hallen og se på modstanderen, før man troede på, det blev til noget, og har villet spille kampen,« siger superstjernen til B.T.

Ifølge den danske Paris Saint-Germain-stjerne er det særligt den store usikkerhed, der konstant er omkring afviklingen af kampene, som tærer på det mentale.

Sammen med sin franske klub har han eksempelvis prøvet, at fire Champions League-kampe er blevet udsat med kort varsel, og det skaber store frustrationer og påvirker den rytme, spillerne normalt har.

»Man render rundt mandag, tirsdag og onsdag og forbereder sig mentalt og fysisk på, at nu kommer der en stor Champions League-kamp torsdag. Og så onsdag aften tikker der en besked ind om, at modstanderen er test positiv…«

»Okay... Jamen så har man en ligakamp søndag, som man kan forberede sig på i stedet for, og den ender så måske også med at blive aflyst. Så der er ingen tvivl om, at det har været en ekstremt mærkelig første halvdel af sæsonen, i og med at man aldrig helt kan være sikker på, at man skal spille de kampe, der er i kalenderen,« siger Mikkel Hansen.

Nu må de kommende dage vise, om coronakaosset også får indflydelse på VM i Egypten, eller om det lykkes arrangørerne at afvikle programmet som planlagt.

Tirsdag ankom de forsvarende danske verdensmestre til Marriott Hotel i Kairo. Fredag venter undertippede Bahrain i det første VM-opgør.