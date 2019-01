Til hverdag er de holdkammerater, men torsdag skal Mikkel Hansen og Sander Sagosen op i en direkte VM-duel.

Det er to af verdens bedste spillere mod hinanden - det har de papir på. Og det er 31-årige Mikkel Hansen mod 23-årige Sander Sagosen.

Læremesteren fra Paris SG har da også kun store ord om sin norske ven.

»Han er en dygtig spiller, som nok har imponeret mig mest ved, at han har spillet på et ekstremt stabilt niveau her det første halve år i Paris SG. Som så ung spiller kan det være svært at spille næsten 60 minutter hver eneste kamp både onsdag og lørdag. Da der har været skader til Nikola Karabatic og Kim Ekdahl du Rietz, har vi begge to næsten spillet samtlige minutter - i hvert fald i angrebet,« siger Mikkel Hansen og fortsætter.

Sander Sagosen i kamp for Norge under VM. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Sander Sagosen i kamp for Norge under VM. Foto: SRDJAN SUKI

»Det har imponeret mig meget, at der ikke har været nogen udfald. Han har leveret på et stabilt højt niveau, og det er selvfølgelig noget, jeg håber, der vil ændre sig på torsdag. Men vi skal nok få forberedt os ordentligt.«

Forberedelsen til Norge er allerede begyndt for landstræner Nikolaj Jacobsen, og det er ikke noget dårligt gæt, at han vil sætte vej forbi Mikkel Hansen og Henrik Toft for at høre, hvordan man kan stække Norges superstjerne.

Det er heller ikke umuligt, fortæller Mikkel Hansen.

»Vi er alle sammen mennesker jo. Det handler om ikke at give ham for meget plads. Jeg synes, at han er dygtig mand mod mand. Man skal se, om man kan lokke ham i nogle fælder rent defensivt. Det skal vi se på, og det tror jeg også, at vores trænerstab har styr på,« siger den danske profil.

De danske landsholdsspillere hyldes i Boxen efter sejren over Østrig. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere De danske landsholdsspillere hyldes i Boxen efter sejren over Østrig. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Sander Sagosen er allerede blevet skudt i skoene, at han ikke bryder sig om, når der bliver gået hårdt til ham. Det er modgiften, hvis man spørger Sagosens tidligere holdkammerat Simon Hald fra Aalborg Håndbold-tiden.

Mikkel Hansen forstår dog godt, at Sander Sagosen i Paris SG til tider har haft svært ved helt at styre sit temperament.

»Jeg synes, at han tager mange tæsk, så det passer vel meget godt. Når man fører med 10 mål og får en på kassen et minut før tid, kan jeg godt forstå, at man ikke er helt tilfreds.«

Danmark og Norges mødes i en VM-gruppefinale torsdag i Boxen i Herning. Vinderen af den kamp tager maksimumpoint med over i mellemrunden.

Han er en dygtig spiller, som nok har imponeret mig mest ved, at han har spillet på et ekstremt stabilt niveau her det første halve år i Paris SG. Mikkel Hansen om Sander Sagosen

For både Danmark og Norge har vundet samtlige kampe i en godt nok ikke alt for udfordrende VM-gruppe.

Nu begynder modstanden dog at bliver væsentligt hårdere. Og Danmark skal tage de fire første sejre med til kampen mod de stærke naboer fra nord.

»Alle bør have selvtillid, inden vi skal spille mod Norge. Og for at vinde mod Norge skal man også spille med selvtillid. Hvis man ikke gør det, så kommer man ikke langt. Vi går ind til den kamp med tro på, at vi kan vinde. Så handler det om for os at få involveret publikum og udnytte, at vi spiller hjemme. Det gør man ved at komme med en masse udstråling og levere et højere niveau, end vi gjorde det første kvarter i dag, siger Mikkel Hansen.

Det er torsdag klokken 20.15, at Danmark og Norge mødes.