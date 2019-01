De færreste får lov til at spille en VM-finale på hjemmebane, og det skal kunne ses, mener Mikkel Hansen.

Det hold, der lærte mest af den første VM-kamp mellem Danmark og Norge i det indledende gruppespil, kan meget vel løbe med guldet søndag aften i Herning.

Det mener Mikkel Hansen, som understreger, at Danmark kan lære mindst lige så meget af kampen som Norge. Også selv om Danmark vandt kampen med 26-30.

Hvad Danmark har lært af den første indbyrdes kamp, vil Mikkel Hansen dog ikke dele med omverdenen.

- Jeg kan ikke stå og fortælle til hele verden, hvad vi har snakket om af taktiske ting.

- Det handler om, hvem der har været dygtigst til at behandle den kamp. Hvad har man lært af det første opgør? Og så handler det om at ville det mere end de andre, siger Mikkel Hansen.

PSG-stjernen har både vundet EM-guld (2012) og OL-guld (2016).

To gange tidligere har han stået i en VM-finale (2011 og 2013), men VM-guldmedaljen mangler stadig i pokalskabet, og søndagens finale er derfor ekstra vigtig for Mikkel Hansen.

- Det er kæmpe stort. Det er de færreste spillere, der får æren af at spille et VM på hjemmebane. Og så være i finalen. Det er noget, man har drømt om, siden man var helt ung.

- Det er kæmpe stort for os alle sammen, og det håber jeg også, at man kan se, når vi går på banen.

- At det er en flok ekstremt motiverede spillere, som nyder det, og som man kan se, har den glæde, som man har set i vores spil indtil videre, siger Mikkel Hansen.

Norges spillere har talt om at få revancheret nederlaget for lidt over en uge siden.

Her var Danmark foran med ni mål i anden halvleg, men Norge formåede at kappe syv mål af forspringet på under et kvarter, inden danskerne igen trak fra og lukkede kampen.

- De må snakke revanche, og de må snakke så meget, de vil. For os handler det om at vinde kampen og fokusere på, hvad vi kan gøre bedre. Og der er helt sikkert plads til forbedringer.

- Vi spillede godt i 45 minutter, men vi kan ikke spille sådan en kamp igen. Det vil være frækt at sige, at vi stoppede med at spille med et kvarter igen, men vi gik i hvert fald meget ned i tempo, påpeger Mikkel Hansen.

Bagspilleren fremhæver Norges semifinalesejr over Tyskland fredag aften, hvor nordmændene spillede med stor disciplin og undgik de mange udvisninger, som i stedet tilfaldt tyskerne.

- Man skal have forståelse for, at vi er oppe imod et godt hold, som har mange dygtige spillere. De har spillet flot håndbold indtil videre.

- De spillede en flot kamp og holdt hovedet koldt mod Tyskland, der spillede utroligt fysisk hårdt, siger Mikkel Hansen.

Kort før VM blev Mikkel Hansen far til drengen Eddie Max, og efter tre uger på farten vil han gerne vende hjem med en guldmedalje.

- Det kunne være sjovt. Så kan man også bedre forsvare, at man har været afsted, siger Mikkel Hansen.

Finalen mellem Danmark og Norge spilles søndag klokken 17.30.

/ritzau/