Han har siddet ude de sidste par kampe, og mandag aften gav Nikolaj Jacobsen også udtryk for bekymring for sin stjerne.

For Mikkel Hansen har været meget hårdt ramt af et maveonde under VM, og nu sætter håndboldstjernen selv ord på de sidste dage, der har holdt ham fra håndboldbanen. Og heldigvis er det godt nyt, der kommer fra den danske lejr.

»Det går væsenligt bedre. Jeg har for en gangs skyld sovet hele natten. Det var en fornøjelse at blive vækket af ens alarm og ikke af ens indre alarm,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

»Så jeg er vel i forholdsvis godt humør her til morgen.«

Mikkel Hansen var på opvarmningsbanen mandag, men det stod klart, at den danske stjerne ikke var klar til at komme i aktion. Han melder sig dog klar til onsdagens kamp, hvor Egypten venter i kvartfinalen.

»Lige meget hvad vil jeg nok spille den kamp. Så måtte man finde en løsning på hvordan og hvorledes, det skulle lade sig gøre (hvis ikke han havde fået det bedre, red.). Situationen med, at vi var kvalificeret, ændrede en smule på tilgangen til kampen mod Kroatien. Der var ikke nogen grund til at risikere noget,« siger Mikkel Hansen.

Han blev ramt i sidste uge, og søndag kunne Nikolaj Jacobsen fortælle, at der var bedring, men at landsholdsspilleren stadig havde svært ved at holde mad i sig. Efter mandagens kamp mod Kroatien fortalte Nikolaj Jacobsen, at han stadig var bekymret for Mikkel Hansen, som 'stadig var meget presset'.

Tirsdag kunne landstræneren så fortælle, at Mikkel Hansen er klar til kvartfinalen.

»Mikkel spiller i morgen, det er jeg ret sikker på. Men i hvilket omfang og i hvilken forfatning, det ved jeg ikke,« sagde Nikolaj Jacobsen, inden Mikkel Hansen selv bekræftede, at han er klar.

Netop maveproblemer har været et af de store emner i landsholdslejren, for det er ikke kun de daske stjerner, der er blevet ramt.

Slovenien rejste hjem fra VM med 12 tilfælde, og også den danske TV 2-vært Morten Ankerdal måtte melde fra til mandagens dækning.

Kampen mod Egypten bliver spillet onsdag aften, og denne gang er det noget tidligere, det danske landshold skal i aktion. For kampen starter allerede klokken 17.30, og du kan selvfølgelig følge den live her på bt.dk.