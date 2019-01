Den danske storskytte har ganske usædvanligt brændt fire straffekast i de seneste to VM-kampe.

Nu gik det lige så godt.

Håndboldstjernen Mikkel Hansen førte sig i de første seks VM-kampe frem som en overlegen mester i disciplinen at forvandle et straffekast til en scoring.

16 mål på 17 forsøg blev han noteret for, mens målmændene sprællede, og boldene suste om ørerne på dem.

Men i de to seneste VM-kampe er det, som om Hansens vante sikkerhed er forsvundet.

I klippet over artiklen kan du se et afsnit af B.T.s miniserie 'I terapi med landsholdet' - her med Magnus Landin.

To afbrændere på tre straffekast mod Egypten i mandags. To dage senere nøjagtigt samme udbytte mod Sverige. To kampe, fire brændte straffekast. Ganske usædvanligt for manden med det sprælske håndled.

»Jeg har kigget en lille smule på, hvad jeg kan gøre bedre,« siger Mikkel Hansen.

»Men situationen er forskellig fra kamp til kamp. Det er nye og anderledes typer af målmænd, man står over for hver gang,« siger han.

De 18 scoringer, det er blevet til fra syvmeterstregen, har medvirket til at gøre Mikkel Hansen til hele turneringens topscorer, inden semifinalerne begynder fredag.

Hansen er oppe på 53 mål, to flere end den spanske højrefløj Ferran Sole.

Men hvor den danske storskytte har to kampe tilbage ved VM, har spanieren kun en kamp om syvendepladsen på lørdag til at øge sin måltotal.

Mikkel Hansen har altså fine muligheder for at stå som VM-topscorer, når den sidste bold er kastet på søndag. Ikke mindst, hvis han genfinder sin sikkerhed på straffekast.

Men umiddelbart fylder den titel ikke meget i hans bevidsthed.

»Jeg spekulerer ikke så meget på det. Det, der betyder noget, er, at vi vinder over Frankrig. Hvor vi gør det, er forholdsvis ligegyldigt,« siger Mikkel Hansen.

Danmark spiller semifinale mod Frankrig fredag klokken 17.30, og du kan følge kampen LIVE her på bt.dk.

/ritzau/