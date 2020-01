Danmarks største stjerne var rimelig fattet, da han endelig trådte ud i mixed zone og skulle sætte ord på den store skuffelse.

Mikkel Hansen var velovervejet ovenpå Danmarks katastrofale exit ved EM efter bare tre kampe i den turnering, som danskerne var favoritter til at vinde.

»Det gør først og fremmest ondt på mig at skuffe alle de andre på mit hold. Trænere og alle dem, der arbejder for os. Dem, der tonser rundt og sørger for, at vi har det godt og kan koncentrere os om at spille kampene,« siger Mikkel Hansen og fortsætter.

»Det er dem, man er skuffet over, at man ikke kunne levere på et højere niveau for. Derefter er jeg ærgerlig over, at når der kommer så mange danskere herover og giver så god en opbakning, at vi ikke kan leve op til det og spille på et højere niveau, end hvad vi har gjort.«

Foto: Liselotte Sabroe

Danmarks EM var reelt allerede forbi, da Mikkel Hansen og co. trådte ind på halgulvet i Malmö Arena for at møde Rusland i den sidste gruppekamp. For Island havde tabt til Ungarn i kampen inden, og så kunne Danmark vinde med tusind mål uden at gå videre.

Og Mikkel Hansens skuffelse går på de to første kampe. Her har han set et dansk hold, der måske ikke har haft den rigtige tænding.

»Måske har det været for roligt. Det er svært at sige. Vi er alle spillere, som spiller i store klubber, og som er vant til at spille for at vinde og vant til at have det pres på os. Det kan i hvert fald ikke være det, der er problemet. Faktum er, at vi ikke har været skarpe nok,« siger Mikkel Hansen.

Svarene på, hvorfor Danmark på ingen måde har kunnet dominere, som tilfældet var ved VM i Danmark sidste år, står stadig ubesvarede.

Foto: Liselotte Sabroe

Men Mikkel Hansen har i hvert fald et bud på, hvad der er anderledes denne gang.

»De andre hold har haft væsentligt mere tid til at forberede sig på, hvordan vi spiller. Jeg synes ikke, at vi i år har været lige så gode til at omstille os, som vi var sidste år. Der var vi meget dygtige, hver eneste gang vores modstandere havde et tiltag - offensivt eller defensivt.«

»Så justerede vi en lille smule og tog det meget cool. I år synes jeg, at det nærmest var det modsatte. Hver eneste gang vi mødte noget, vi ikke var så godt forberedt på, havde vi svært ved at løse det. Vi har en masse arbejde,« siger Mikkel Hansen.

Den danske superstjerne fortalte tirsdag i et interview til TV 2, at han havde haft svært ved at score det samme høje antal mål, som man plejer at se fra ham, da han ikke havde bolden så meget på grund af landstrænerens taktik.

Foto: Liselotte Sabroe

Dagen derpå var Mikkel Hansen noget mere afdæmpet og ville gerne lige se tiden an, inden han analyserede slutrunden.

Har det været en frustrerende slutrunde for dig?

»Det ved jeg ikke, men der har da været nogle situationer, hvor jeg godt kunne have fået bolden en lille smule mere. Men det er tidligt for mig at sige. Det kan jo være, at vi er kommet i de situationer, vi gerne ville, men bare ikke er lykkedes med det.«

»Jeg vil gerne lige se tingene en gang mere, for nogle gange har man en fornemmelse og ser noget på banen, som er væsentligt anderledes, end når man ser dem på video. Så det er svært for mig at komme med det ene guldkorn efter det andet,« siger Mikkel Hansen.