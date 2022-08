Lyt til artiklen

Det skulle have været et helt almindeligt indgreb, men det endte som et mareridt.

For da den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen i marts blev opereret i knæet, var det med udsigt til nogle få uger væk fra håndboldbanen.

Men sådan gik det ikke. Langtfra.

»Det var surrealistisk at være i. Da jeg tog til hospitalet, så havde jeg ikke i min vildeste fantasi regnet med, at det her kunne ske,« fortæller den 34-årige verdensstjerne til B.T.

Han er netop landet i Aalborg, hvor han de næste tre år skal forsøge at tage klubben til nye højder.

Men vejen hertil har – mildt sagt – været turbulent.

For kort efter knæoperationen i Paris kom den chokerende melding, at den danske landsholdsspiller var blevet ramt af flere blodpropper i benet.

Nogle af dem havde endda spredt sig til lungerne, og derfor holdt hele Håndbolddanmark da også vejret, indtil beskeden kom.

Mikkel Hansen kunne stadig fortsætte karrieren, men han måtte indstille sig på seks måneders pause fra håndboldbanen. En besked, der ramte den danske stjerne hårdere, end han nogensinde havde prøvet før.

»Det sker kun for andre, tænker man jo, og jeg er stadig forholdsvis ung. Så jeg lå egentlig med godt mod undervejs, for til at starte med er det ikke så slemt, da det sker i benet,« forklarer den nye Aalborg Håndbold-stjerne og tilføjer:

»Men så viste det sig jo, at det ikke kun var én blodprop. Det var flere. Dér gik det op for mig, at det var alvorligt.«

Og ikke nok med, at der var opstået flere blodpropper efter operationen, så havde to af dem ligeledes fundet vej til lungerne. Derfor var beskeden da også klar fra lægerne.

Ingen håndbold resten af sæsonen. Og dermed var eventyret i Paris Saint-Germain slut.

»Først lød beskeden, at jeg skulle have blodfortyndende medicin i fire til seks uger, men da det så stod klart, at to af blodpropperne var røget op i lungerne, gik det op for mig, at det pludselig blev tre til seks måneder i stedet,« forklarer Mikkel Hansen.

Mens landsholdsbacken lige skulle bruge et par dage på helt at forstå, at Paris-eventyret var slut, havde han samtidig en familie, han skulle være der for.

For chokket havde i lige så høj grad ramt dem. Måske endda endnu mere.

»Familien blev forskrækket, men jeg tror altid, det er anderledes, når man selv står i det, som jeg gjorde. Der var dygtige folk til at tage hånd om mig, og de beroligede os hele tiden,« lyder det fra Mikkel Hansen, inden han forsætter:

»Min familie og venner kunne jo læse det ene og det andet i medierne med en masse kloge hoveder, der udtalte sig om min situation. Men når man selv var midt i det, så var det ikke helt det niveau, vi snakkede om som familie. Heldigvis.«

Var der noget tidspunkt, da du lå hospitalet, hvor du tænkte, at det måske var bedst at stoppe karrieren på grund af helbredet?

»Nej. Slet ikke.«

Den tanke strejfede dig ikke?

»Selvfølgelig har man en samtale med lægerne, men jeg blev forsikret, at efter de seks måneder, så burde der ikke være noget problem. Så jeg kunne ikke se, hvorfor jeg ikke skulle fortsætte.«

Efter ti år i den franske storklub Paris Saint-Germain vendte Mikkel Hansen mandag hjem til Danmark, da han officielt blev præsenteret som ny spiller i Aalborg Håndbold.

Der går dog lige noget tid, før danske håndboldfans kommer til at se superstjernen i aktion.

