Under pres.

Det var det begreb, der gik igen for hver en dansk landsholdsspiller, som trissede forbi med en kommentar i Malmö Arena efter 30-31-nederlaget til Island. EM-åbningen blev trist for danskerne, og stjernen Mikkel Hansen gjorde heller ikke noget for at skjule sin skuffelse.

»Det var ærgerligt at skuffe fansene og sætte os selv under unødvendigt pres. Men vi var oppe imod et hold, som spillede godt. Vores eget niveau rent defensivt var ikke særlig højt.«

»Jeg synes, at hver evig eneste gang, vi har chancen for at trække en lille smule fra i kampen, laver vi et par dumme fejl, som lukker dem ind igen. Til sidst blev det en kamp, hvor den kunne gå til begge sider. Desværre blev det ikke os, der trak det længste strå,« lød det fra Mikkel Hansen.

Danmarks nederlag i EM-åbningskampen betyder med den nyeste turneringsform, at danskerne i en pulje med bare fire hold og to til avancere helt naturligt får det store pres på sig mod Ungarn og Rusland.

Allerede mandag forudser Mikkel Hansen en gyser.

»Det stiller os i en vind eller forsvind-kamp næste gang mod Ungarn. Så må vi tage den derfra. Vi skal hjem og kigge på den her kamp og se, hvad vi kan gøre bedre.«

»Der er ret mange ting, synes jeg. Der er en masse skuffede spillere - jeg selv iblandt - og så i morgen skal vi stå op med nyt mod på livet og være klar på den opgave, der hedder Ungarn.«

Det er allerede mandag, at Danmark igen skal i kamp. Denne gang mod Ungarn, som slog Rusland i deres første opgør. Derfor vil ungarerne med en sejr være klar til mellemrunden.

Og så kan Danmark godt begynde at pakke de frosne köttbullar ned, for så er EM allerede ved at være overstået.

»Vi har prøvet det før. Dermed ikke sagt, at det er let. Vi er under pres nu. Det kan vi ikke ændre så meget på. Nu må vi være skuffede hele aftenen. Det, tror jeg, at alle har forståelse for. Det var ikke det, vi havde sat næsen op efter. Men i morgen er en ny dag, og der er intet, der er afgjort endnu,« siger Mikkel Hansen.

Søndag skal Danmark se, om man kan træne sig bedre - eller nok mest af alt få restitueret, når der er kampmæssig hviledag, men i stedet træning i lejren i Malmø.