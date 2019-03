Det Internationale Håndboldforbund har kåret Mikkel Hansen som verdens bedste håndboldspiller.

Mikkel Hansen er kåret som verdens bedste håndboldspiller for tredje gang i karrieren.

Det skriver Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside.

Hansen, der også modtog prisen i 2011 og 2015, er blot den anden mandlige spiller nogensinde, der modtager prisen tre gange.

Den første var holdkammeraten fra Paris Saint-Germain Nikola Karabatic.

Hansen var blandt andet med, da Danmark vandt guld ved VM i januar, men prisen gives for året 2018.

Han startede 2018 med at blive valgt til all-star-holdet ved EM, der blev spillet i Kroatien i januar. Her blev det til 43 scoringer for det danske mandskab, der endte som nummer fire i turneringen.

Senere på året var Hansen med til at spille PSG i Final-4 i Champions League, hvor holdet måtte tage til takke med en tredjeplads.

Hjemme i Frankrig trøstede PSG sig dog ved at vinde ligaen og den franske pokalturnering.

/ritzau/