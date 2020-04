Mikkel Hansen er sammen med sin forlovede Stephanie Gundelach og deres lille søn Eddie Max taget fra lejligheden i Paris.

Den lille familie befinder sig i øjeblikket i sommerhus i Danmark, hvor der er bedre muligheder for at få frisk luft og være tæt på familien i de svære tider under coronakrisen.

Det fortæller han i episode 54 af podcasten TV 2 Håndbold.

»Vi sad jo i Paris og tænkte over, hvor lang tid det her ville vare, og hvad der ville være den bedste løsning for os. Men at sidde i Paris i en lejlighed uden mulighed for at komme ud i lang tid, vil være rimelig tungt i forhold til at være her i Danmark, hvor vi kan komme ud og være tæt på familien. Vi er glade for vores beslutning,« siger Mikkel Hansen.

Han forklarer desuden, at situationen i Frankrig og Paris er kritisk, og at man skal ansøge om at få lov til at komme ud, hvis man eksempelvis skal løbe en tur for at holde håndboldformen ved lige, eller hvis man skal handle ind.

Da TV 2 fanger Mikkel Hansen på en gennemstilling til podcasten, er klokken lidt over halv ni om formiddagen. Et tidspunkt, der bliver spurgt ind til, da Mikkel Hansen normalt godt kan lide at sove længe.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af mikkelhansen24 (@mikkelhansen24) den 18. Mar, 2020 kl. 1.31 PDT

Det har dog ændret sig, efter Eddie Max kom til verden i januar 2019, fortæller han.

»Jeg kan normalt godt lide at sove længe, men nu har jeg fået en søn, som gerne vil op klokken 5, mens vi er i sommerhus, fordi der er så lyst,« siger Mikkel Hansen og fortæller, at far-rollen holder ham i gang i denne svære periode.

»Dagene er lange, men det er hyggeligt nok at have et vækkeur i ham, som sørger for, jeg ikke bare ligger og dovner hver eneste dag - det kunne jeg godt frygte for, hvis jeg ikke havde ham,« siger Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen fortæller desuden, at de her svære coronatider giver ham en unik mulighed for at bruge tid sammen med familien, og det nyder han til trods for de triste omstændigheder.

Mikkel Hansen og Stephanie Gundelach blev forlovet i begyndelsen af marts.

Parret har tidligere fortalt, at de mødte hinanden under særdeles festlige omstændigheder på Roskilde Festival.