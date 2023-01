Lyt til artiklen

Han har dårligt nok fået pusten, inden de står der. Hver eneste gang.

Og så begynder flere timers plageri og tiggeri, som han selv kalder det.

For når den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen har spillet kampe i Aalborg, bliver han altid mødt af et inferno af børn, der står klar med skilte og råb for at få fat i alt fra hans spillertrøje til sko og sokker, når han skal skrive autografer.

Men det skal stoppe nu, lyder det. Han er nemlig dødtræt af det.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Der er åbenbart en forventning om, at man skal have og have hele tiden. De vil have det ene, det andet og det tredje. Da jeg voksede op, så var det fint at få en autograf,« siger landsholdsikonet til B.T. og fortsætter:

»Det er fair nok at spørge om en trøje, men når man får et 'nej', så behøver man jo ikke at spørge, om man så kan få sko, sokker, shorts og så videre.«

Den 35-årige håndboldstjerne vendte i sommer hjem til Aalborg Håndbold efter ti år i udlandet. Og siden da har interessen for bagspilleren været enorm.

Men det er blevet alt for meget, mener Mikkel Hansen:

»Det er en ærgerlig drejning, at det hele tiden handler om, hvad de (børnene, red.) kan få, og hvad de skal have.«

»Jeg ved ikke, hvad man vil kalde den kultur, og der er heller ikke noget galt i at være kæk, men når man har fået et 'nej', så behøver man ikke at plage.«

Har du sagt fra over for det?

»Jeg har påpeget det én gang over for klubben, at jeg synes, det er blevet for meget, at folk hele tiden vil have noget. Man behøver ikke at blive ved.«

Men næste gang står de der vel igen?

»Ja... så er det jo bare at starte fra en ende af og så tage én efter én...«

Mikkel Hansen er i disse uger fritaget fra autografskrivningen i det nordjyske, da han sammen med det danske landshold skal forsøge at hente VM-guld i Sverige og Polen.

VM-slutrunden starter 11. januar.