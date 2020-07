Håndboldstjerne, familiefar og nu også nyudklækket student.

Det er, hvad den danske landsholdsspiller Mikkel Hansen nu har af titler. For lørdag fik han sat den blå hue på hovedet, og dermed kan han kalde sig handelsgymnasiestudent.

Mikkel Hansen har taget sin hhx på Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

'Så blev der mulighed for at sætte huen på årets sidste hhx-student fra Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Tillykke til Mikkel Hansen – virkeligt stærkt at klare både familie, håndbold og eksamen,' skriver gymnasiet på de sociale medier.

Mikkel Hansen vandt i 2019 VM-guld med resten af landsholdet på hjemmebane i Herning. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Mikkel Hansen vandt i 2019 VM-guld med resten af landsholdet på hjemmebane i Herning. Foto: ANNEGRET HILSE

Her ses det, hvordan Mikkel Hansen fint får huen sat på hovedet i den danske sommerregn.

Det var Vestskoven Gymnasiums rektor, Trine Ladekarl Nellemann, der gav den danske stjerne hue på. Det skete i København i weekenden, da han var hjemme i Danmark, fortæller hun til B.T.

»Det er helt vildt sejt. Det er super sejt klaret,« fortæller hun med glæde i stemmen over telefonen om Mikkel Hansens bedrift, der har taget nogle år - for at være sportsstjerne betyder også som regel en fuld kalender.

»Det er en særordning, for da han var i Danmark, gik han i gymnasiet hos os. Da han flyttede, har der været noget tid, hvor han ikke kunne passe sin undervisning, og ellers har det været online,« fortæller Trine Ladekarl Nellemann, der fortæller, at der er tale om et samarbejde med Team Danmark og Undervisningsministeriet, som tilbydes til topatleter.

Mikkel Hansen spiller til dagligt i franske PSG. Foto: SANDOR UJVARI Vis mere Mikkel Hansen spiller til dagligt i franske PSG. Foto: SANDOR UJVARI

Efter huen kom på plads, blev Mikkel Hansen kørt afsted i en hvid Jeep, der var pyntet med både flag og grene - præcis ligesom en studentervogn er det.

Den 32-årige håndboldspiller slår til dagligt sine folder i franske Paris Saint-Germain, som han har spillet for siden 2012. Han kom til klubben fra AG København, som han spillede for fra 2010 til 2012. Inden da spillede han for GOG Gudme og FC Barcelona.

At blive student er ikke det eneste store, der er sket for håndboldstjernen i år. For i starten af marts kom det frem, at han havde været på knæ og friet til kæresten Stephanie Gundelach. Hun sagde 'ja', og i maj blev de to gift.

B.T Sport har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Hansen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.