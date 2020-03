Mikkel Hansen har offentliggjort en stor nyhed på sin Instagram-profil.

Den danske håndboldstjerne er blevet forlovet med sin kæreste Stephanie Gundelach.

'Jeg kan bekræfte, at Stephanie og Mikkel er blevet forlovet,' skriver Sophie Peebles, der er talskvinde for både Mikkel Hansen og Stephanie Gundelach, til B.T.

Derudover har hun ikke yderligere kommentarer til den glade nyhed.

På billedet, som Mikkel Hansen delte tidligere onsdag, er der et billede af Stephanie Gundelachs hånd, og hun viser tydeligt en diamantring frem.

Mikkel Hansen var dog noget kryptisk i opslaget, da han blot havde tilføjet en ring-emoji til billedet. Det fik nogle fans til at spørge ind til, om de to skal giftes, mens andre med det samme skrev 'tillykke'.

Og det var der altså god grund til.

Det var i marts 2018, at Mikkel Hansen for første gang viste Stephanie Gundelach frem. Det skete på den røde løber til koncert med stjernerapperen Kendrick Lamar i l'AccorHotels Arena i Paris. Her var forholdet egentlig ikke nyt, men det var første gang de stillede sig op foran kameraerne og lod sig fotografere sammen.

Mikkel Hansen tog sønnen Eddie Max med ud på balkonen, da håndboldherrerne blev fejret efter VM-guldet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Parret har tidligere fortalt, at de mødte hinanden under særdeles festlige omstændigheder på Roskilde Festival.

Klokken var fire om morgenen, da Mikkel Hansen mødte Stephanie Gundelach, der havde en mexicansk hat på hovedet og et påtegnet skæg. Hun præsenterede sig som 'Julio', og sådan startede det hele.

De blev dog ikke kærester med det samme. Der gik et par år, før de fandt sammen, og det var først i sensommeren i 2018, at Stephanie Gundelach flyttede til Paris ned til Mikkel Hansen. På det tidspunkt var hun gravid med parrets søn, Eddie Max.

Han kom til verden den 5. januar sidste år. Noget, der fik stor opmærksomhed, da Stephanie Gundelach havde termin lige op til årets VM-slutrunde i Herning, som Danmark efterfølgende vandt. Det blev fejret på Rådhuset i København, hvor der også var et helt særligt øjeblik - for under hyldesten tog Mikkel Hansen sin lille søn med ud på balkonen. En rørende scene, der også medførte store jubelbrøl fra de fremmødte fans.