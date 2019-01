Mikkel Hansen kan efter alt at dømme være med i Danmarks første VM-kamp mod Chile i Royal Arena i København.

Mikkel Hansen er lørdag blevet far til en dreng. Det afslører håndboldspillerens kæreste på Instagram.

Danmark indleder torsdag VM på hjemmebane mod Chile, og den overståede fødsel åbner op for, at Mikkel Hansen kan være med fra slutrundens start.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) fortæller til DR, at Mikkel Hansen ikke er med i søndagens testkamp mod Ungarn i Odense, og det er uvist, hvornår PSG-stjernen vender tilbage.

- Landstræneren og Mikkel Hansen aftaler internt, hvornår Mikkel er tilbage i VM-lejren, siger Alexander Elverlund, der er pressechef i DHF.

I torsdags fik Mikkel Hansen lov til at forlade den danske VM-lejr for at være sammen med kæresten, der stod til snart at skulle føde.

Mikkel Hansens kæreste hedder Stephanie Gundelach, og hun har søndag lagt et billede ud på Instagram med den nyfødte baby.

- Eddie Max. 05.01.19, står der kortfattet i teksten til billedet.

Efterfølgende er det strømmet ind med lykønskninger til den nybagte mor.

Danmark spiller sin første VM-kamp mod Chile på torsdag i København. Derefter rykker holdet videre til Herning i resten af gruppespillet.

I gruppe D skal Danmark desuden møde Tunesien, Saudi-Arabien, Østrig og Norge.

Danmarks testkamp søndag mod Ungarn fløjtes i gang klokken 16.10.

/ritzau/