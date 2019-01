Der er godt nyt for den danske VM-trup.

Mikkel Hansen og kæresten, Stephanie Gundelach, er blevet forældre til en søn.

Eddie Max hedder sønnen, der kom til verden søndag.

Det viser Stephanie Gundelach frem på sin Instagram-profil.

Eddie Max 05.01.19

Det betyder altså godt nyt for herrelandsholdet i håndbold, der med al sandsynlighed har Mikkel Hansen med i truppen, når der torsdag tages hul på VM i Danmark og Tyskland.

Stephanie Gundelach havde termin mellem jul og nytår, og i optakten til VM har der været bekymring over, om der måske ville gå så lang tid, at nogle af VM-kampene ville komme i fare for PSG-spilleren.

Mikkel Hansen fik torsdag fri fra VM-truppen for at være sammen med sin familie, hvilket gav forhåbninger om, at fødslen ville finde sted før VM.

Danmark spiller søndag eftermiddag sin sidste testkamp forud for VM. Det er imod Ungarn klokken 16.45. Kampen bliver uden Mikkel Hansen, oplyser Dansk Håndbold Forbunds pressechef, Alexander Elverlund, til DR.