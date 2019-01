Det var en ret god aften for Mikkel Hansen, hvis du spørger ham.

Det var en fuldstændig fremragende aften, hvis du spørger de danske fans. Og hvis du tager turen forbi holdkammerater og landstræner var det bare, hvad de forventer af den danske nummer 24 med de 14 mål mod Norge.

»Sådan er det vel at være god til det, man laver. Det er forventninger, og det er ikke altid en dårlig ting. Det er en meget fed ting og en ekstremt motiverende ting, at selv i de lidt blødere kampe er der forventninger om, at jeg gør det ekstremt godt. Det er med til at motivere mig hver eneste dag. Til træning, til alt i forhold til at præstere på højeste niveau hver eneste gang,« siger Mikkel Hansen iskoldt om de store forventninger fra omverdenen.

Mikkel Hansen var bare en enkelt scoring fra at tangere målrekorden i en landskamp. Ja, den sidder Nikolaj Jacobsen på. Landstræneren.

Mikkel Hansen og Niklas Landin. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Mikkel Hansen og Niklas Landin. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Det har jeg været en gang før, så det er ikke noget nyt. Men det er ikke noget, jeg tænker over, når jeg render rundt derinde. Det eneste, det handler om, er at vinde. Det tror jeg også godt, at I alle sammen ved,« siger Mikkel Hansen.

Han havde 18 skudforsøg, og de 14 gik i kassen i Danmrks sejr på 30-26. Mikkel Hansen så til tider ustoppelig ud, og han fik klubkammeraten fra Paris SG Sander Sagosen til at ligne alt andet end verdens bedste. Selv var han beskeden, men også glad.

»Det var en ret god aften, vil jeg sige. Det var en af de aftener, hvor man ligemeget hvad bare skal kyle den mod målet, for det går nok det hele. Som altid er der stadig nogle ting, jeg kan gøre bedre. Men jeg havde en fantastisk aften i den her hal med en virkelig fed stemning. Der var også en fantastisk attitude hos alle vores spillere. En stor spilleglæde og stor selvtillid i øjnene på alle spillere,« siger Mikkel Hansen og hygger sig over sejren over nordmændene.

»Der er vel ikke rigtig nogen, der har lyst til at tabe til sine naboer. Jeg tror, at både nordmændene og vi var spændte på at se, hvor vi stod efter - lidt hårdt sagt - fire træningskampe op til denne gruppefinale. Vi ville gerne måle os med et hold, hvor vi regnede med, at vi ville blive matchet over 60 minutter.«