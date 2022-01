Når man interviewer Mikkel Hansen, er det ikke ligefrem sådan, at man bliver mødt med et sprælsk kropssprog.

Han er typisk meget afslappet, tilbagelænet og hæver sjældent stemmen.

Derfor ved man, at man har ramt noget, når der ryger lidt ekstra decibel på, og den danske stjerne begynder at rykke kroppen rundt i stolen.

I dette tilfælde er det et spørgsmål om fiaskoen ved det seneste EM, som er den udløsende faktor.

For selvom landsholdet har vundet VM-guld og OL-sølv siden EM i 2020, så sidder nedturen stadig i ham.

»Ved du hvad… Det er det mærkeligste, jeg har prøvet i hele min landsholdskarriere,« siger Mikkel Hansen om EM-slutrunden, hvor Danmark mødte op som guldfavoritter, men blev sendt ud allerede i gruppespillet.

»Man nåede nærmest ikke engang til at kunne være skuffet over det. Det var så dårligt. Vi var ude, før turneringen overhovedet rigtig begyndte, eller at man nåede at drømme om guld og alle de der ting. Vi nåede simpelthen aldrig derhen, hvor vi plejer at være. Det var ekstremt underligt – også i tiden bagefter ... Det er svært helt at forklare, hvordan det var,« siger Mikkel Hansen, før han så alligevel kaster sig ud i et forsøg:

»Det var en ekstremt speciel situation at skulle hjem efter at have drømt stort. Vi havde et rigtig godt hold, det skulle være den store folkefest med masser af tilskuere i Malmø, hvor vi spillede så godt, da vi var der til VM i 2011 og var tæt på at slå Frankrig i finalen, som var i deres bedste alder på det tidspunkt.«

En slukøret Mikkel Hansen går fra banen efter Danmarks sidste kamp ved EM i Sverige i 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En slukøret Mikkel Hansen går fra banen efter Danmarks sidste kamp ved EM i Sverige i 2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig var du skuffet, men det var skuffelse på en helt anden måde, fordi man aldrig overhovedet nåede i betragtning til at vinde noget som helst … Man sad bare med en følelse af, at ‘okay, hvis vi er SÅ dårlige, jamen så …’ Det var en meget speciel oplevelse i forhold til de ting, vi ellers har prøvet.«

Det var et åbningsnederlag til Island og efterfølgende uafgjort mod Ungarn, som sendte Mikkel Hansen og holdkammeraterne ud allerede i gruppespillet ved det seneste EM. Indiskutabelt en ydmygelse for de danske verdensmestre, som slet ikke kunne få spillet til at flyde.

Men det skal altså revancheres, når Danmark på torsdag tager hul på EM, hvor de er i pulje med Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien.

Mikkel Hansen kommer i hvert fald med et brændende ønske om at vaske pletten væk i det, der bliver hans 18. slutrunde for Danmark. Og han føler sig overbevist om, at det gælder hele landsholdet

»Jeg tror stadig, der er behov for at vise, at det var en enlig svale. At det ikke sker to gange i træk til et EM, at vi ryger ud på den måde.«

»Jeg tror også, at der har været nogle gode lærepenge for os i at finde ud af, at der ikke er noget, der hedder ‘at spille sig i gang’ til et EM,« siger Mikkel Hansen.

Med den læring in mente og holdets generelle kvalitet er PSG-stjernen stor optimist, før det går løs i Ungarn og Slovakiet.

»Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Vi har mange dygtige spillere med mange forskellige kompetencer og kan stille med forskellige opstillinger, som jeg tror, mange trænere drømmer om at have på deres landshold. Så vi er super privilegerede.«

»Og det tror jeg også, vi har en forståelse for internt – og det er også med til, at vi hele tiden holder hinanden op på, at vi skal levere hver evig eneste gang. For jeg tror godt, vi ved, at hvis vi matcher de andre på fight og indstilling, så er der en rigtig, rigtig god chance for, at vi ofte trækker os sejrrigt ud af kampen. Og det kan oplevelsen fra det seneste EM også være med til minde os lidt om,« lyder det fra landsholdets venstre back.