Der var ikke den store lyst til at tale om den sølvmedalje, der ikke var om halsen.

Mikkel Hansens medalje fik ikke lov at sidde særlig længe om halsen.

»Det ligger der ikke så meget i. Det er mere jeres fokus hver evig eneste gang,« lød det i interviewzonen efter finalenederlaget på 33-31 mod Frankrig.

Han var godt mat efter kampen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi er ekstremt skuffede, for vi havde et par chancer for at afgøre kampen. Den er sgu lidt tung lige nu. Der er selvfølgelig ikke verdens bedste stemning ude i omklædningsrummet lige nu. Vi er sgu lidt skuffede allesammen lige nu for at være ærlig.«

Til sidst fik han det nærmest uundgåelige spørgsmål: Var det sidste chance for at vinde EM-guld i din karriere?

»Det ved jeg ikke endnu.«