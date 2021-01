Mikkel Hansen melder sig klar til kvartfinalen efter flere dage med alvorlige maveproblemer.

Den danske superstjerne er dog usikker på, hvilken forfatning han møder op i til braget mod Egypten.

Men Mikkel Hansen er i bedring, understreger han på tirsdagens pressemøde, og derfor garanterer han altså også, at han løber ind på banen sammen med holdkammeraterne til onsdagens brag mod Egypten.

»Det går væsentligt bedre. Jeg har for en gangs skyld sovet hele natten. Det var en fornøjelse at vågne af ens alarm og ikke af … hvad skal man sige … ens indre alarm,« siger han med et smil og tilføjer:

»Så jeg er vel i forholdsvis godt humør her til morgen.«

Hvilke symptomer har du haft ud over ondt i maven?

»Den første nat var den hårdeste. Med ondt i hovedet og kroppen og febersymptomer, men jeg havde ikke rigtig feber. Så det var naturligvis en lang nat.«

»Men ellers har det lige siden egentlig været rimelig simpelt. Jeg har haft svært ved at holde maden i mig, og det har selvfølgelig været frustrerende.«

Det går fremad med Mikkel Hansens helbred, og stjernen har derfor lidt mere grund til at smile nu. Foto: Henning Bagger Vis mere Det går fremad med Mikkel Hansens helbred, og stjernen har derfor lidt mere grund til at smile nu. Foto: Henning Bagger

Hvor hårdt har du været ramt?

»Jeg tror måske aldrig, jeg har haft en tur som den, jeg har haft nu her, så det har været forholdsvis meget op ad bakke. Heldigvis har jeg som sagt haft en god nattesøvn for første gang. Og for første gang i går kunne jeg også mærke, jeg havde lyst til mad. Og det er vel i hvert fald første skridt.«

Hvor afkræftet er du efter den her sygdom – og hvor fysisk klar regner du med at være til kvartfinalen?

»Faktisk overraskende godt, synes jeg. Nu varmede jeg en lille smule op i går og skød en lille smule, og vi har en træning i dag, og jeg har noget styrketræning senere, som jeg gerne vil igennem, men umiddelbart har jeg det egentlig okay. Det er selvfølgelig svært at sige, hvor klar man er, inden man står inde på banen, og der kommer noget puls på,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror også, at dem, der har set Egypten spille indtil videre, ved, at de løber på det hele. Jeg må vente til i morgen og se, hvordan det ser ud i kampen.«

Kampen mod Egypten bliver blot Mikkel Hansens fjerde optræden på banen ved dette VM.

Han har været i aktion mod Bahrain, Argentina og Qatar, mens han blev sparet mod DR Congo – og så har sygdom altså holdt stjernen ude af de seneste to kampe mod Japan og Kroatien.

I alt står Mikkel Hansen noteret for en time og 38 minutters spilletid indtil videre. Her har han nået at score 19 mål og leveret 13 målgivende afleveringer.