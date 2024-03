Onsdag står parforholdenes svar på juleaften for døren.

Det er 14. februar og dermed valentinsdag, og verden over fejrer par deres kærlighed med blomster, fyrfadslys og æskechokolade - men ikke Mikkel Hansen og hustruen, Stephanie Gundelach.

Gundelach fortæller nemlig i et interview med Vogue Scandinavia, at hende og landsholdsstjernen ikke kommer til at tilbringe kærlighedens dag med hinanden.

»Ærligt, så kommer jeg nok til at have 'date night' med mine børn. Lave pasta til dem i min pyjamas, lege med biler og sige godnat til min mand over FaceTime omkring klokken 20,« fortæller Gundelach og tilføjer desuden lidt selvforkælelse:

»Måske krydrer jeg det med en ansigtsmaske, spiser noget chokolade og går tidligt i seng.«

Dermed kommer der altså ikke til at være den store kærlighed i luften kendisparret i mellem, men Mikkel Hansen er dog lovligt undskyldt.

Dagen efter valentinsdag skal han og Aalborg Håndbold i aktion i Champions League, hvor RK Zagreb kommer på besøg til et vigtigt opgør i Gigantium i Aalborg.

Aalborg ligger inden opgøret nummer to i Champions League-gruppen med tre point op til Kiel på førstepladsen.