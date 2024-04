Hun kæmper stadig med det den dag i dag.

Landsholdsspilleren Mie Højlund pakkede for en måned siden bilen med sin gode veninde Althea Reinhardt som medpassager.

Sammen kørte de til Bramming Efterskole med et budskab i bagagen, som Odense-spilleren stadig selv prøver at efterleve.

Kampagnen #timeoutforpiger, som Højlunds klub står bag, vil forsøge at gøre op med en perfekthedskultur, der kan hersker blandt unge piger. En kultur, der får mange til at stoppe med håndbolden.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Pigerne tænker, de skal leve op til nogle standarder, de ser på sociale medier. Et glansbillede, der ikke er virkeligt. Der er mange bekymringer, der kan fylde i en ung piges hoved, som man tror, man går helt alene med. Det betyder virkelig meget for mig at kunne italesætte det,« siger Mie Højlund til B.T.

Hun føler selv, hun kan krydse af på listen over de udfordringer, hun hører de unge piger fortælle om. Udfordringer, der stadig er med hende i dag.

»Jeg tror stadig, jeg kan blive lullet ind i forestilling om, at jeg skal leve op til det, jeg ser på sociale medier. Det skal jeg tit minde mig selv om, og jeg tror kun, der er sket meget, siden jeg selv var yngre. Nogle lever endnu mere via sociale medier, og jeg tror kun, det tager til.«

»Vi skal tale om, at der er en perfekthedskultur, hvor man tænker, man skal være god i skolen, være en god veninde, være en god kæreste. Mentalt kan man blive overbelastet,« siger hun.

Althea Reinhardt og Mie Højlund vil skabe et rum for unge piger. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Althea Reinhardt og Mie Højlund vil skabe et rum for unge piger. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Første gang, hun selv lyttede til signalerne, var, da daværende landstræner Klavs Bruun Jørgensen ringede for at udtage hende til EM i 2016. Det blev nej tak - et nej tak, hun har talt om før.

Men det var et nej tak, der blev afgørende. Hun kunne ikke leve op til sine egne urealistiske krav længere, da hun tog hul på en større opgave på handelskolen.

»På det tidspunkt jagtede jeg rigtig meget perfektheden. Jeg ville gerne være god i skolen, jeg ville gerne være en god håndboldspiller. Der var en overgang, hvor mange ting flød sammen, fordi jeg ville det hele, og det blev for meget for mig,« siger Højlund og fortæller, hun kunne mærke det fysisk.

»Der er ikke timer nok i døgnet til at være god til det hele, så jeg blev nødt til at melde fra. Det ramlede sammen for mig. Jeg begyndte at tabe mig, og jeg begyndte at græde, når jeg var til træning. Skolen var ikke sjov for mig længere, fordi jeg ikke passede på mig selv i det hele og tænkte, jeg skulle leve op til noget, jeg ikke kunne. Pludselig var det ikke sjovt, og der gik det op for mig, at jeg skulle passe på mig selv,« siger hun ærligt.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Derfor gør det hende ekstra glad at kunne skabe et rum for den næste generation af unge kvindelige håndboldspillere.

For det er en proces, der aldrig slutter. Selv for stjernen Mie Højlund, der eksempelvis ikke kan lide at se sig selv på video, når der er taktikmøde.

»Jeg havde en rigtig lang periode, hvor jeg sammenlignede mig med andre. Jeg følte mig ikke god nok i styrkelokalet eksempelvis, og det demotiverede mig. Det var først, da jeg begyndte kun at sammenligne med mig selv, at jeg begyndte at udvikle mig, fordi jeg talte mig selv ned tidligere. »

»Det er jeg blevet meget bedre til, det er noget, jeg har kæmpet med helt op til nu. I dag har jeg svært ved at se video på mig selv, fordi jeg hader at lave fejl. Det er en de ting, jeg prøver at blive bedre til. Men der er hele tiden ting, jeg arbejder med personligt,« siger hun.